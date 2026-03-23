Россиянам рассказали о том, кому с 1 апреля 2026 года повысят пенсию

23 марта 2026, 12:24

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, кому 1 апреля проиндексируют пенсии.





В беседе с RT Говырин отметил, что в апреле 2026 года увеличенные выплаты получат сразу несколько категорий пенсионеров.

«Апрельская индексация на 6,8% затронет тех, кто получает социальную пенсию по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также получателей иных социальных пенсий, назначаемых по закону о государственном пенсионном обеспечении (166-ФЗ)», — сообщил политик.