Россиянам рассказали о том, кому с 1 апреля 2026 года повысят пенсию
Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, кому 1 апреля проиндексируют пенсии.
В беседе с RT Говырин отметил, что в апреле 2026 года увеличенные выплаты получат сразу несколько категорий пенсионеров.
«Апрельская индексация на 6,8% затронет тех, кто получает социальную пенсию по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также получателей иных социальных пенсий, назначаемых по закону о государственном пенсионном обеспечении (166-ФЗ)», — сообщил политик.Депутат уточнил: перерасчёт произойдёт автоматически, подавать заявления не нужно. Эта индексация не затронет страховых пенсий — их повысили ещё в январе. Говырин добавил, что в апреле увеличат выплаты пенсионерам, достигшим 80 лет или получившим инвалидность I группы в марте. Перерасчёт фиксированной выплаты к страховой пенсии тоже проводят без заявления.