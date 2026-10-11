Эндокринолог предупредила женщин о серьёзных последствиях экстремальных диет
Экстремальные диеты приводят к росту числа случаев функциональной гипоталамической аменореи — состояния, при котором у женщин репродуктивного возраста из‑за нехватки энергии организм временно прекращает детородную функцию. Об этом газете «Известия» рассказала эндокринолог и диетолог Екатерина Сахнова.
Как пояснила специалист, серьёзная потеря жировой массы ведёт к снижению уровня лептина. Организм расценивает это как угрозу выживанию: мозг подаёт сигнал, и гипоталамус приостанавливает выработку гормонов, необходимых для овуляции.
Сахнова подчеркнула, что зачастую менструальный цикл удаётся восстановить. Однако у женщин, которые практиковали жёсткие диеты в подростковом возрасте, вероятность столкнуться с бесплодием существенно выше.
Кроме того, эксперт обратила внимание на ещё один серьёзный риск. При голодании и отсутствии менструаций у девушек нарушается формирование костной ткани, из‑за чего снижается её плотность. В результате повышается вероятность развития раннего остеопороза, а даже незначительные нагрузки могут приводить к переломам.
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