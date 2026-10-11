Эндокринолог предупредила женщин о серьёзных последствиях экстремальных диет

11 октября 2026, 06:31

Врач Саханова: жёсткая диета грозит бесплодием

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Экстремальные диеты приводят к росту числа случаев функциональной гипоталамической аменореи — состояния, при котором у женщин репродуктивного возраста из‑за нехватки энергии организм временно прекращает детородную функцию. Об этом газете «Известия» рассказала эндокринолог и диетолог Екатерина Сахнова.