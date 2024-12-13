Психолог рассказала, как избежать финансовой тревоги перед Новым годом

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Приближаются длинные зимние праздники. По статистике, каждый третий россиянин испытывает апатию, одиночество, тревогу и нехватку сил перед Новым годом.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что тема тревоги россиян перед новогодними праздниками повторяется из года в год, и тому есть свои причины.
По ее словам, чтобы избавить себя от лишней нервозности, нужно «надо» заменить на «можно».
Финансовый вопрос, как отметила Сальникова, тоже заставляет россиян нервничать, однако и в этом вопросе есть свой ответ и решение.
По рекомендации клинического психолога, не стоит себя ограничивать датой, ведь после 31 декабря жизнь продолжается.
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«Это связано с ложными ожиданиями и иллюзиями, которые вгоняют людей в депрессию. Основная мысль — "мне надо успеть все до Нового года". Нужно якобы завершить отчеты, домашние дела, успеть похудеть, записаться к врачам, написать план, чтобы с 1 января начать жизнь с чистого листа. Эти "НАДО" и являются причиной тревоги, апатии и плохого состояния», — объяснила эксперт.
По ее словам, чтобы избавить себя от лишней нервозности, нужно «надо» заменить на «можно».
«Я могу написать план до Нового года, а могу это сделать после. Нужно предложить себе несколько вариантов событий, ведь физически у нас есть такой выбор. Это состояние выбора помогает человеку более конструктивно подходить к решению проблемы, сохраняя эмоциональные силы», — сказала психолог.
Финансовый вопрос, как отметила Сальникова, тоже заставляет россиян нервничать, однако и в этом вопросе есть свой ответ и решение.
«Если к этому вопросу подходить немного заранее, допустим, покупать подарки или продукты не за неделю до Нового года, а за месяц или полтора, то это не так сильно будет сказываться на бюджете. Нужно написать себе список — план и его придерживаться», — подчеркнула она.
По рекомендации клинического психолога, не стоит себя ограничивать датой, ведь после 31 декабря жизнь продолжается.
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Анастасия Бондарева