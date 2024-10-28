Ночная смс-ка: Психолог объяснила, почему бывшие дают о себе знать

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Расстаешься с дорогим человеком, переживаешь сложный период, учишься жить по-новому. И только наладил жизнь и вошел в равновесное состояние, как вдруг ночное сообщение «спишь?». Знакомо, правда? Почему бывшие приходят к нам спустя время? Чего хотят, когда все точки давно расставлены?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что возвращение бывших — абсолютно не удивительное явление.
По ее словам, то, что бывшие периодически возвращаются, нормально, а вопрос конкретно в реакции на это возвращение.
Она дополнила свой ответ, назвав альтернативный способ додумыванию — выяснить напрямую.
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«Бывшие возвращаются всегда. Это было, есть и будет. Просто в последнее время люди часто начали объяснять явления и поступки с помощью эзотерических вещей, им так становится проще жить. Например, объясняют появление бывшего Ретроградным Меркурием, коридором затмений, осенней хандрой. И это становится каким-то весомым аргументом», — сказала эксперт.
По ее словам, то, что бывшие периодически возвращаются, нормально, а вопрос конкретно в реакции на это возвращение.
«Вопрос: почему вас это задевает? Почему вы об этом думаете? Мы никогда не узнаем, что в голове других людей. Додумывать за других — ложная карта. Это вызывает отрицательные эмоции и забирает силы для каких-либо важных действий. То, что мы додумываем, зачастую уже негативный фактор. Здесь долго можно гадать: соскучился, хочет проверить… Можно задавать себе вопросы: почему вернулся, когда у меня только наладилась жизнь? Очень много факторов, которые мы можем передумать», — объяснила психолог.
Она дополнила свой ответ, назвав альтернативный способ додумыванию — выяснить напрямую.
«Можно себе сказать: я не знаю, что думает другой человек и почему он вернулся. И это будет правдой. Нужно спросить у человека напрямую, что ему надо, почему решил написать. Но надо понимать, что он не всегда скажет правду. Важно оставить чужие мысли для чужих людей, а вот в себе стоит разобраться: почему я об этом думаю, почему человек, на которого мне все равно, пишет и беспокоит?» — сообщила специалист.
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Анастасия Бондарева