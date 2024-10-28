Стало известно, кто в зоне риска эмоционального выгорания на работе

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Главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области, кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс заявил, что выгорание на работе чаще всего может быть присуще руководителям, предпринимателям и медикам.
«Выгорание — усталость. Усталости есть двух типов — физическая и эмоциональная. Физическая усталость регулируется тем, что нам рекомендует Минздрав: отдыхать, гулять, высыпаться и т. д. Важно корректировать эмоциональную усталость. Она связана у людей со слишком ответственным подходом к работе. Когда человек возлагает на себя высокую ответственность. Это зачастую присуще руководителям, предпринимателям и медикам. Нужно говорить себе: «Я не всемогущий, мои возможности ограниченны», — пояснил в беседе с RT Хорс.
До этого психолог Майя Голубева перечислила признаки попыток собеседника спровоцировать конфликт. К ним она отнесла использование им грубых и обидных слов, игнорирование мнения другого человека, обсуждение личных качеств третьих лиц в негативном контексте, а также старание вывести на негативные эмоции.
«Используйте технику активного слушания, чтобы показать собеседнику, что его мнение важно для вас. Избегайте использования агрессивных слов и выражений. Не переходите на личности и не обсуждайте личные качества собеседника. И не позволяйте манипулировать вашими эмоциями», – подытожила в беседе с RuNews24.ru Голубева.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что возвращение бывших — абсолютно не удивительное явление.
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