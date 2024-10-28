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Стало известно, кто в зоне риска эмоционального выгорания на работе

Психолог Хорс: Выгорание присуще руководителям, предпринимателям и медикам
28 октября 2024, 17:37
Фото: iStock/wildpixel

Фото: iStock/wildpixel

Главный внештатный психолог Минздрава Новгородской области, кандидат психологических наук, практикующий психолог Михаил Хорс заявил, что выгорание на работе чаще всего может быть присуще руководителям, предпринимателям и медикам.
«Выгорание — усталость. Усталости есть двух типов — физическая и эмоциональная. Физическая усталость регулируется тем, что нам рекомендует Минздрав: отдыхать, гулять, высыпаться и т. д. Важно корректировать эмоциональную усталость. Она связана у людей со слишком ответственным подходом к работе. Когда человек возлагает на себя высокую ответственность. Это зачастую присуще руководителям, предпринимателям и медикам. Нужно говорить себе: «Я не всемогущий, мои возможности ограниченны», — пояснил в беседе с RT Хорс.

До этого психолог Майя Голубева перечислила признаки попыток собеседника спровоцировать конфликт. К ним она отнесла использование им грубых и обидных слов, игнорирование мнения другого человека, обсуждение личных качеств третьих лиц в негативном контексте, а также старание вывести на негативные эмоции.



«Используйте технику активного слушания, чтобы показать собеседнику, что его мнение важно для вас. Избегайте использования агрессивных слов и выражений. Не переходите на личности и не обсуждайте личные качества собеседника. И не позволяйте манипулировать вашими эмоциями», – подытожила в беседе с RuNews24.ru Голубева.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что возвращение бывших — абсолютно не удивительное явление.

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#работа
Подмосковные аграрии посеяли свыше 99 тысяч гектаров озимых культур
28 октября 2024, 17:51

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Озимые культуры высевают в конце лета до наступления холодов, чтобы они успели прорасти и укрепиться, перезимовать под снежным покровом и начать вегетацию весной. Это позволяет им созреть раньше яровых культур. Региональные фермеры засеяли озимыми культурами около 99,4 тыс. га под урожай 2025 года, что составляет 86 % от запланированного объёма, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Преобладающие озимые зерновые культуры в Московской области — пшеница, рожь и тритикале (посеяно более 81,1 тыс. га). Также высевается озимый рапс (площадью 18,3 тыс. га).

Наиболее активно озимые культуры высеваются на юге Подмосковья. Например, в городском округе Зарайск засеяно более 23 тыс. га, в Луховицах — более 13,8 тыс. га. В Серебряных Прудах засеяно более 13,5 тыс. га, а аграрии городского округа Ступино выполнили план на 95 %, засеяв 5,1 тыс. га.

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#урожай
#аграрный сектор
#овощи
#минсельхозпрод мо
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Где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми: топ-9 мест для новогоднего отдыха
28 октября 2024, 17:40

Фото: istockphoto / AlexRaths

В преддверии Нового года многие родители задумываются о том, как сделать этот праздник незабываемым для своих детей и устроить семейный отдых, которым насладится каждый. Московская область предлагает множество вариантов для весёлого и увлекательного празднования Нового года с детьми. «Радио 1» расскажет о лучших местах и отелях, где можно окунуться в атмосферу волшебства и подарить своим детям незабываемые впечатления.

Отели, в которых отпраздновать Новый Год


Новый год в отеле — прекрасный вариант для тех, кто хочет отдохнуть и отвлечься от предпраздничных хлопот. Гостиничные комплексы предлагают разнообразные программы, меню и развлечения, создавая атмосферу праздника и волшебства.

Фото: istockphoto / MarianVejcik

Отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga


Отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga, расположенный в 50 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, предлагает незабываемый и весёлый новогодний праздник для всей семьи.

Гостей ждут захватывающее шоу «Снежная королева», танцевальные хиты кавер-группы и другие развлечения. Вечер завершится праздничным салютом и изысканным банкетом.

Для детей и взрослых подготовлена специальная новогодняя анимационная программа: ёлка для детей, мастер-классы, дискотеки и научные шоу.

Отель Les Art Resort


В отеле есть всесезонный открытый бассейн, спортивные и детские площадки, развлекательный центр для детей и подростков, ресторан со шведским столом и разнообразным меню.

В Новогоднюю программу входит приветственный фуршет, костюмированное представление, вечер живой музыки, интерактивное шоу, караоке, дискотеками, Дед Мороз и показ новогоднего мультфильма.

Отель «Русские Сезоны Курорт Пересвет»


Гостей ждут праздничный банкет, танцы до утра, зимние караоке-бары и выступления популярных исполнителей, среди которых группы «Фабрика» и «Корни».

Юные гости смогут посетить ледовое шоу с любимыми персонажами мультфильма «Холодное сердце», праздничные мероприятия и весёлую анимацию.

В рамках новогодней программы также предусмотрены семейные эстафеты, турниры, творческие мастер-классы, настольные игры, кинопоказы и многое другое.

Парки-отели, в которых отпраздновать Новый Год


Фото: istockphoto / Dariia Havriusieva

Парк-отель «Актёр-Руза»


Парк-отель «Актёр-Руза» расположен в 100 км от Москвы. В отеле можно отдохнуть от городской суеты и отметить Новый год в атмосфере советской киносказки.

31 декабря гостей отеля ждёт Новогодняя программа, в которую входят разнообразные праздничные активности, в том числе — показ фильма «Бриллиантовая рука», выступление иллюзиониста, поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

Для детей будет организована представление и анимация.

Парк-отель «Воздвиженское»


В программу праздника в отеле «Воздвиженское» входит три этапа: празднование Нового года, новогодние и рождественские каникулы.

Для гостей будут организованы новогодний банкет, детские новогодние праздники, концерты, развлекательные программы, чтобы создать атмосферу праздника.

Концерты и развлекательные программы позволят детям и родителям отдохнуть от городской суеты и в полной мере насладиться праздником.

Парк-отель Lesnoy


Здесь гости смогут окунуться в атмосферу зимней сказки и насладиться незабываемым отдыхом в Солнечногорске.

В Новогоднюю программу отеля входят банкет, развлекательные программы, банный комплекс, всесезонный крытый бассейн, тюбинговая горка и каток.

Для детей предусмотрены детский клуб и новогодний утренник, на котором маленькие гости смогут получить подарки.

Глэмпинги для празднования Нового года


Фото: istockphoto / Ekaterina Krasnikova


Глэмпинг предлагает идеальное сочетание комфорта и близости к природе, создавая неповторимую атмосферу для празднования Нового года.

Глэмпинг «Силы ветра»


Этот вариант подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и шума и отпраздновать Новый год вдали от города.

Здесь можно насладиться уединением и красотой природы в уютных скандинавских домиках.

Тут можно слепить снеговика, поиграть в настольные игры, посмотреть фильмы, покататься на коньках, снегоходах и ватрушках.

Глэмпинг «Терруар»


Глэмпинг «Терруар» — отличное место для тех, кто хочет убежать от городской суеты и провести праздник в уютной и уединённой обстановке.

Гости глэмпинга могут отдохнуть в комфортабельных домики и согреться у камина.

Никаких шумных мероприятий, только спокойный отдых в кругу семьи и детей. Можно насладиться свежим воздухом, прогулками по заснеженным тропинкам и уютными вечерами у костра в кругу родных.

Глэмпинг «Woody village»


Глэмпинг Woody Village предлагает своим гостям уютные домики, изысканное меню и развлечения для всей семьи. В программе праздника — новогодняя вечеринка, катание на санях, весёлые конкурсы и игры, а также красочный фейерверк.

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Три участника из Подмосковья стали призёрами Приволжского окружного хакатона
28 октября 2024, 17:26

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Три представителя Московской области – Никита Шориков, Степан Буян и Денис Астанин – вошли в число победителей и призёров Приволжского окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Хакатон завершился в Нижнем Новгороде. По его итогам18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 600 000 рублей.
«До финальных защит дошли 80% команд. Я горжусь тем, что мы смогли собрать таких талантливых участников, готовых решать сложные задачи и вносить свой вклад в развитие цифровых технологий страны», – сказала на церемонии награждения руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.
Победителями стали команды 15 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского и Ставропольского краёв, Нижегородской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Курской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Кировской и Московской областей.

В кейсе «Бот-помощник для работы с приложением» второе место заняла команда Deep Tech и её участник из Подмосковья Степан Буян. В кейсе «Методы ИИ для решения задач устойчивого развития. Анализ последствий наводнений» первенствовала команда «5bit» и участник из Московской области Денис Астанин. А в кейсе «Цифровое предприятие» второе место заняла команда «Тут название команды» и участник из Подмосковья Никита Шориков.

До 4 ноября открыта регистрация на сайте проекта на Международный хакатон, который пройдёт в Калининграде с 8 по 10 ноября. Он станет завершающим масштабным мероприятием четвёртого сезона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», в котором могут принять участие не только граждане России, но и других стран.

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#московская область
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Сыры производителей из Московской области приняли участие в конкурсе «Cheese Open 2024»
28 октября 2024, 17:22

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковный производитель «Рота-Агро» завоевал золотые и бронзовые награды на Международном конкурсе сыров «Cheese Open 2024». В мероприятии участвовали 28 отечественных производителей, представивших 380 образцов сыра, а также представители стран Центральной Азии, Индии, Ирана и других, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Золотую медаль получил полутвёрдый выдержанный сыр «Монтарино Микс» от «Рота-Агро», изготовленный из смеси овечьего и коровьего молока. В процессе созревания, который длится 120 дней, сыр меняет цвет от бледно-молочного до светло-жёлтого.

Бронзовую медаль получил «Камамбер», также производимый в Московской области. Его уникальность заключается в том, что процесс созревания продолжается на протяжении всего срока годности. В результате меняются структура, вкус и аромат сыра.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, агропромышленный комплекс «Рота-Агро» состоит из пяти сельскохозяйственных предприятий, занимающихся молочным животноводством, растениеводством и производством сыра.

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#московская область
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Юные вокалистки из Каширы приняли участие в Международном конкурсе творчества
28 октября 2024, 17:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

26 октября в Обухово прошёл II Международный конкурс-фестиваль творчества «Все Таланты», организованный при поддержке Министерства культуры России, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Участники представили свои номера в разных номинациях: хореография, вокальное исполнительство, инструментальный жанр, художественное слово и другие.

Вокальный коллектив «Элегия» из Дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира под руководством Анны Дорофеевой принял участие в мероприятии:

  • Арина Никифорова стала лауреатом первой степени в категории эстрадного вокала для детей от 7 до 9 лет;
  • Анна Кибикина завоевала первое место в той же категории в возрастной группе от 10 до 12 лет;
  • Ксения Кибикина стала лауреатом третьей степени в категории эстрадного вокала для подростков от 13 до 15 лет.
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#кашира
#вокал
#музыка
#творчество
#конкурс
#награды
#подмосковье
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В России стартовала акция «Есть такая – профессия Родину защищать!»
28 октября 2024, 16:57

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Министерство обороны России проводит с 20 октября по 25 декабря 2024 года V Всероссийскую акцию «Есть такая – профессия Родину защищать!». Она направлена на популяризацию военной службы, сообщили в ведомстве.
«Цель акции – информировать потенциальных кандидатов на поступление в высшие учебные заведения министерства о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных силах», – говорится в сообщении.
Акция адресована выпускникам 11-х классов школ и других учебных заведений на базе среднего, среднего специального образования, а также лицам в возрасте до 25 лет, уволенных в запас из армии.

Подробную информацию о вузах Минобороны, специальностях подготовки и порядке приёма в них можно найти в военном комиссариате по месту жительства, на сайте министерства в разделе «Образование», «Справочник абитуриента, в ГИС «Интернет», а также непосредственно в вузе.

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#образование
#вузы
#школы
#россия
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Шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы
28 октября 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Шесть поликлиник открылись в разных районах столицы. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он рассказал, что в понедельник в разных районах Москвы открыли шесть детских и взрослых поликлиник. В Филимонковском построили новую детско-взрослую клинику. Остальные пять медучреждений открылись после реконструкции.

Отмечается, что в Москве после ремонта открылись главные здания детской поликлиники №91 и городских поликлиник №6 и №170, а также филиалы №3 детской поликлиники №99 и №3 городской поликлиники №109.

Собянин подчеркнул, что здание детской поликлиники №91 было практически полностью перестроено. Теперь оно оснащено современным медицинским и прочим техническим оборудованием, а также отвечает всем требованиям нового столичного стандарта.

Кроме того, по словам мэра города, в поликлинике удобно расположили кабинеты наиболее востребованных врачей. Для пациентов были оборудованы комфортные зоны для ожидания приёма, а для медиков – комнаты отдыхаю

Также в здании улучшили безбарьерную среду для граждан на инвалидных колясках. В рамках реконструкции здания была благоустроена прилегающая территория, на которой оборудовали детские площадки.

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#поликлиника
#детские площадки
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#ремонт
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На работу в школы Московской области с начала года пришли более 2,3 тыс. учителей
28 октября 2024, 15:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковные школы с начала года привлекли более 2,3 тыс. учителей. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. На нём подвели итоги первого учебного модуля в регионе, участие школьников в олимпиадах и привлечение квалифицированных кадров.
«Важно предоставлять детям качественное образование. У нас больше 1 млн школьников. Всё, что касается строительства и капремонта школ, их наполнения кадрами, оборудованием остаётся приоритетом. Мы строим большие учебные комплексы, а это сложная система управления. Поэтому нужно и дальше искать лучших учителей, директоров школ, внедрять новые методики преподавания, – сказал губернатор.
Воробьёв напомнил, что в прошлом году Подмосковье показало высокие результаты по олимпиадам, количеству стобалльников ЕГЭ и в целом по качеству образования.
«Важно эту планку не снижать. Знаю, что уже закончился школьный и активно идёт муниципальный этапы олимпиады. Необходимо вовлекать больше ребят, стараться делать так, чтобы у них было желание себя проявить», – отметил глава региона.
С начала учебного года в регионе открылись 39 новых школ на 38 тыс. мест. Это, например, инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне, Медвежье-Озёрская школа №19 им. Героя России О. Ильина в Щёлкове, образовательный центр «Сабурово» в Красногорске, школа «Созвездие» в Люберцах, инженерная школа в Дмитрове.

Ещё 40 образовательных учреждений возобновили работу после капремонта.

В прошлом году сборная Московской области заняла второе место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Представители региона завоевали 441 диплом. Задача на этот год – показать результат не хуже.

С 9 сентября по 19 октября уже прош1л школьный этап. В нём приняло участие рекордное число детей – около 470 тыс. Это на 17% больше, чем годом ранее. Стартовал муниципальный этап, который завершится 30 ноября.

В систему образования продолжают активно привлекать кадры. Сейчас в Подмосковье работает около 53 тыс. учителей. С января собеседование в школах прошли свыше 5,5 тыс. педагогов. В итоге более 2,3 тысяч приняты на работу.

Если в конце 2023 года дефицит учителей составлял 2,1 тыс., то сейчас – всего 147.

Как рассказала министр образования региона Ингрид Пильдес, в 2025 году в Московскую область планируется привлечь лучших выпускников российский вузов и учителей – лидеров образования.
«Это 50 молодых специалистов педагогических вузов, имеющих высокий рейтинг – Государственного университета просвещения, РГПУ им. А. И. Герцена, Московского педагогического государственного университета, а также выпускники технических вузов, прошедшие переподготовку по педагогическим специальностям», – отметила Пильдес.
Что касается учителей, то, по её словам, это высококвалифицированные педагогические кадры, победители и лауреаты профессиональных конкурсов.

Ключевой фактор в привлечение педагогов на работу в Подмосковье – многочисленные меры поддержки. С ними можно ознакомиться по ссылке.

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#школы
#образование
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#московская область
#губернатор
#ингрид пильдес
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Стало известно, сколько россиян согласились бы пройти собеседование с нейросетью
Опрос: 12% россиян однозначно согласились бы пройти собеседование с ИИ
28 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/vittaya25

Исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.
Большинство же опрошенных (55%) не доверяют прохождение собеседований ИИ.

«46% опрошенных скорее готовы принять это предложение, однако 8% высказались против, а 1% однозначно не хотят общаться с ИИ на собеседовании. 33% участников опроса отметили, что их решение зависит от желания работать в конкретной компании», — приводит RT результат исследования.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о том, кому не имеют права отказать в работе, если речь идёт не о профессиональных и личных качествах.

«Человеку не имеют права отказывать если он имеет судимость, бездетный, незамужний, вне зависимости от того, какой он расы, пола. Все это закреплено в Трудовом кодексе РФ», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.

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Подмосковье ищет медработников