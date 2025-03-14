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Психиатр назвала главные причины психических расстройств

Врач Тявокина: причинами расстройств психики являются стресс, травмы и наркотики
Фото: iStock/sqback

Фото: iStock/sqback

Главными причинами психических расстройств являются стресс, травмы головы, отравления, инфекции и наркотики. Об этом заявила заведующая соматопсихиатрическим отделением НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Елена Тявокина. По ее словам, также не менее 10% составляют пациенты, перенесшие инфаркты, инсульты и пневмонии, которые привели к гипоксии.
«К сожалению, наша жизнь полна стрессами, не последнюю роль в этом играют роль урбанистические моменты, насыщенное, а порой и агрессивное информационное поле, интенсивно происходят процессы социокультурной трансформации, катастрофа философских смыслов. Психику человека нарушают травмы, отравления, инфекции, изменения в тканях и органах, вызванных физическими заболеваниями», — поделилась врач в беседе с «Петербургским дневником».
В свою очередь клинический медицинский психолог Татьяна Мермпольская рассказала, как правильно выстраивать здоровые отношения невестки со свекровью. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что в этом вопросе нельзя допускать дружеских отношений, важно сохранять личные границы, потому что свекровь всегда будет оставаться, в первую очередь, мамой мужа.
«Если отношения с семьей мужа будут очень близкими, начнутся конфликты, поэтому не нужно слишком сближаться с ними, любовь на расстоянии в этом случае — залог хороших отношений. А сближение с родственниками мужа допустимо лишь в определенные моменты: во время общих семейных праздников, торжеств, дней рождения или других общих мероприятий», — пояснила она.
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«Только дефицит калорий»: Эндокринолог оценила диету с отказом от фруктов
Эндокринолог Балашова: худеть можно только при дефиците калорий
13 марта 2025, 16:39

Фото: iStock/RossHelen

Дефицит калорий является обязательным условием для похудения, а достичь его можно разными путями — отказом от жирного, фруктов, углеводов. Об этом заявила врач-эндокринолог Наталья Балашова, комментируя решение актера Станислава Садальского полностью отказаться от фруктов ради похудения. По ее словам, ключевым все равно остается дефицит калорий.
«Вопрос в мере и в количестве. Если у людей избыточный вес, особенно если у людей высокий уровень сахара в крови, сахарный диабет, не рекомендованы фрукты с низким содержанием клетчатки, с высоким содержанием сахара — те, которые будут быстро усваиваться и быстро повышать уровень глюкозы в крови», — отметила врач в беседе с Pravda.Ru.
Вместе с тем врач-эндокринолог Юлия Катхурия объяснила, действительно искусственный подсластитель аспартам является опасным, как говорит новое исследование. В разговоре с «Газетой.Ru» медик указала, что по этому исследованию не было никаких подтверждающих заявлений со стороны официальных ведомств в области здравоохранения.
«Кроме того, безопасность аспартама изучалась десятилетиями, и большинство регуляторов, включая ВОЗ, FDA и EFSA, признают его безопасным в допустимых дозах. Поэтому нет веских доказательств, требующих отказа от продуктов с аспартамом. Его по-прежнему рекомендуют употреблять в количестве 40 мг на 1 кг массы тела в сутки», — отмечает издание.
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«Поражение глаз»: врач перечислил основные симптомы поллиноза
Врач Болибок назвал насморк и конъюнктивит главными признаками поллиноза
13 марта 2025, 15:59

Фото: iStock/Jevtic

Насморк, сильно выраженное чихание и конъюнктивит при отсутствии повышенной температуры — главные признаки поллиноза или сезонной аллергии на пыльцу растений. Об этом рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. По его словам, возраст диагностирования аллергии сейчас снизился — с 3-5 лет до одного года.
«Если аллергию не лечить, а только сбивать симптомы (например, антигистаминными препаратами), то заболевание будет прогрессировать. Может начаться с одного вида пыльцы, а потом ежегодно к нему будут добавляться все новые и новые. А мультивалентную аллергию лечить сложнее и дороже», — пояснил врач в беседе с «Москвой 24».
В то же время в Госдуме предложили предоставлять аллергикам отпуск в период цветения. Депутат Сергей Леонов считает, что это позволит людям уехать на время в регион с более подходящим климатом. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на regions.ru, парламентарий также предложил переводить аллергиков на удаленную работу в период обострения.
«Ведь симптомы аллергии значительно влияют на качество жизни и работоспособность людей: вызывают заложенность носа, слезотечение, зуд и жжение, которые могут длиться неделями», — отмечает издание.
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Диетолог раскрыл неожиданный и единственный ключ к долголетию
Диетолог Пристанский: спорт — единственный ключ к долголетию
13 марта 2025, 13:18

Фото: iStock/Galina Zhigalova

Люди все время ищут секрет долголетия. Всем известно, что многое в нашей жизни зависит от питания, каким оно должно быть для более долгой и счастливой жизни?
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что питание после 40 лет ничем не отличается от любого другого.

«Можно почти все употреблять в зависимости от индивидуальных особенностей самого организма — болезней, проблем. Но в целом человеческий организм устроен таким образом, что почти любая еда безвредна. Это строительный материал, поэтому нет смысла сильно ограничивать определенный ряд продуктов, если человек здоров», — прокомментировал эксперт.

По его словам, важен объем потребляемой пищи и пропорции белков, жиров и углеводов.

«Для обычного среднестатистического человека одного грамма белка, трех граммов углеводов и двух граммов жиров на килограмм веса будет вполне достаточным. То есть нельзя сильно уходить в перегибы, в диеты жесткие», — посоветовал диетолог.

Он добавил, что за четыре часа до сна лучше убирать полностью углеводы, что позволит снизить уровень инсулина, который во время сна подавляет гормон роста.

«Здесь очень важным моментом являются тяжелые физические нагрузки. Как бы ни странно это звучало, но любой спорт — единственный ключ к долголетию. Можно выполнять элементарную гимнастику, ходить на прогулки», — сказал специалист.

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Аллерголог рассказала, как справиться с весенней аллергией
Аллерголог Бондаренко: справиться с аллергией весной помогут назальные фильтры
11 марта 2025, 16:26

Фото: iStock/Jevtic

Весна — время не только тепла и света, но и цветения, которое зачастую вызывает у людей аллергию. Но неужели в современном мире нельзя с этим справиться?
Врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» заявила, что весенняя аллергии постепенно подступает, и аллергикам лучше носить с собой антигистаминные препараты.

«У нас, помимо симптоматической терапии, есть аллергенспецифическая иммунотерапия — когда мы обучаем организм тому, что какой-то конкретный аллерген — это не враг, а друг, и на него не нужно реагировать воспалением. Это является патогенетическим лечением аллергии. Однако такой метод доступен не ко всем аллергенам», — объяснила эксперт.

По ее словам, самый эффективный метод лечения аллергии — избавиться от аллергена, однако это не всегда возможно.

«Мы можем использовать противопыльцевые сетки на окна, устанавливать очистители воздуха с хепофильтрами, кондиционировать помещение без открытия окон. Еще есть назальные фильтры — маленькие круглые штучки, которые вставляются в нос, как прищепочка», — рассказала аллерголог.

Бондаренко добавила, что в нормальном развитии иммунной системы участвуют многие инфекционные патогены из окружающей среды, поэтому нужно обеспечить себе стерильность.
«Мы не можем предсказать, будет ли у человека развитие аллергии, поэтому нужно быть настороже и при первых симптомах обращаться к врачу», — заключила врач.

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Офтальмолог раскрыла, в чем опасность появления мушек перед глазами
Офтальмолог Миргородская: мушки перед глазами грозят патологией глаза
11 марта 2025, 16:16

Фото: istockphoto/Vasyl Dolmatov

Появление так называемых мушек перед глазами может указывать на серьезные патологии глаза — деструкцию стекловидного тела или кровоизлияние в него. Об этом заявила врач-офтальмолог, лазерный хирург «СМ-Клиника» Светлана Миргородская. По ее словам, при появлении такого симптома следует обратиться к врачу для осмотра глазного дна.
«Третья причина, при которой возникает одна, но крупная «муха» в виде кольца, пятна или подковы, — это отслойка стекловидного тела. Не стоит путать с отслойкой сетчатки. <…> В возрасте 55–65 лет в норме или при травмах глаза задняя гиалоидная мембрана отходит от сетчатки и может появляться крупная «мушка», или кольцо Вейса, — место бывшей фиксации стекловидного тела в области диска зрительного нерва», — пояснила специалист в беседе с «Известиями».
В то же время врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники 3Z Марина Данилова рассказала об отличиях мужского и женского зрения. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что у мужчин чаще встречаются врожденные нарушения восприятия цвета, в том числе дальтонизм, а у женщин — синдром сухого глаза. Вместе с этим у мужской половины преобладает туннельное зрение с концентрацией на дальних объектах, а у женской — развито боковое зрение, которое охватывает больший сектор.
«Эти особенности функционирования зрительных органов у разных полов обусловлены эволюцией. В древности мужчина выступал в роли охотника — чтобы выследить добычу, ему нужно было долгое время фокусироваться на одной точке, причем следить за ней с большого расстояния», — раскрыла офтальмолог.
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