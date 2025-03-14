Психиатр назвала главные причины психических расстройств

Насморк, сильно выраженное чихание и конъюнктивит при отсутствии повышенной температуры — главные признаки поллиноза или сезонной аллергии на пыльцу растений. Об этом рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. По его словам, возраст диагностирования аллергии сейчас снизился — с 3-5 лет до одного года.