Психиатр назвала главные причины психических расстройств

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Главными причинами психических расстройств являются стресс, травмы головы, отравления, инфекции и наркотики. Об этом заявила заведующая соматопсихиатрическим отделением НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Елена Тявокина. По ее словам, также не менее 10% составляют пациенты, перенесшие инфаркты, инсульты и пневмонии, которые привели к гипоксии.
«К сожалению, наша жизнь полна стрессами, не последнюю роль в этом играют роль урбанистические моменты, насыщенное, а порой и агрессивное информационное поле, интенсивно происходят процессы социокультурной трансформации, катастрофа философских смыслов. Психику человека нарушают травмы, отравления, инфекции, изменения в тканях и органах, вызванных физическими заболеваниями», — поделилась врач в беседе с «Петербургским дневником».В свою очередь клинический медицинский психолог Татьяна Мермпольская рассказала, как правильно выстраивать здоровые отношения невестки со свекровью. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что в этом вопросе нельзя допускать дружеских отношений, важно сохранять личные границы, потому что свекровь всегда будет оставаться, в первую очередь, мамой мужа.
«Если отношения с семьей мужа будут очень близкими, начнутся конфликты, поэтому не нужно слишком сближаться с ними, любовь на расстоянии в этом случае — залог хороших отношений. А сближение с родственниками мужа допустимо лишь в определенные моменты: во время общих семейных праздников, торжеств, дней рождения или других общих мероприятий», — пояснила она.Читайте также:
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