Россияне больше не смогут получить микрозайм онлайн без биометрии

15 февраля 2026, 07:21

РИА Новости: россияне не смогут оформить займ онлайн только по серии паспорта

Фото: iStock/Tippapatt

Россияне с 1 марта больше не смогут оформить в микрофинансовых организациях займ до миллиона рублей онлайн «за пять минут» только по серии паспорта. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия».