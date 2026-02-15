Россияне больше не смогут получить микрозайм онлайн без биометрии
Россияне с 1 марта больше не смогут оформить в микрофинансовых организациях займ до миллиона рублей онлайн «за пять минут» только по серии паспорта. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия».
С 1 марта микрофинансовые компании (МФК) будут обязаны проводить идентификацию клиентов через Единую биометрическую систему (ЕБС) при дистанционном оформлении займов. Без подтверждения личности через ЕБС выдача онлайн-займов станет невозможной. По словам депутата, теперь нельзя будет получить займ онлайн «за пять минут», предоставив только серию паспорта, или воспользоваться украденным документом.
Гусев пояснил, что на начальном этапе это требование касается только МФК, которые могут выдавать займы физическим лицам до миллиона рублей и размещать облигации. Для микрокредитных компаний (МКК), работающих с суммами до 500 тысяч рублей, переходный период продолжится до весны 2027 года.
Депутат подчеркнул, что раньше мошенникам было достаточно персональных данных, но теперь потребуется биометрическое подтверждение личности или визит в офис. Это должно защитить честных граждан от ситуаций, когда им приходят уведомления о долгах, которых они не брали.
По его мнению, сейчас многие займы оформляются дистанционно, и люди часто узнают о долге только после того, как на них оформлен кредит. Обязательная биометрическая идентификация должна снизить количество таких случаев.
