Психолог рассказала, как пережить праздники с токсичной роднёй и сохранить психику
Если ваши семейные узы пропитаны любовью и пониманием, вам не стоит беспокоиться о том, как провести время с родственниками в январские праздники. Однако, как быть, если отношения с родней сложные, а провести время вместе необходимо, рассказала в беседе с Life.ru психолог Марианна Абравитова.
Если у вас сложные отношения с родственниками и они вас раздражают, но в этот Новый год вам всё же придётся провести с ними много времени, попробуйте организовать совместные мероприятия. Это могут быть походы в лес или другие развлечения. Таким образом, вы сможете сохранить контакт с близкими, но при этом отвлечётесь от напряжённых отношений, подчеркнула Абравитова.
Психолог рекомендует не поддаваться эмоциям от их слов и присутствия. Представьте себя прозрачным стеклом: тогда всё, что они скажут, будет проходить мимо или сквозь вас.
Читайте также: