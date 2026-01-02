В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»
Выманивающие у россиян код от «Госуслуг» мошенники используют определенные фразы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
Осведомлённость о фразах, используемых мошенниками, поможет распознать обман. Злоумышленники часто выдают себя за сотрудников маркетплейсов, служб доставки, различных организаций и коммунальных служб.
В связи с этим в ведомстве предупредили, что аферисты могут попросить подтвердить личность для получения посылки или уточнить количество ключей от домофона. Также они часто используют южный акцент в разговоре, отметил представитель агентства.
МВД подчеркнуло, что медицинские, образовательные учреждения и правоохранительные органы не запрашивают коды из СМС. Если кто-то просит предоставить такие коды, следует немедленно прекратить разговор.
Читайте также: