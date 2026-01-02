Юрист предупредила о штрафе за распитие алкоголя на улице в новогодние праздники
Распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники может обернуться штрафом, а для несовершеннолетних — постановкой на учет. Об этом сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.
По ее словам, за употребление алкоголя в местах, где это запрещено федеральным законом, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Глебова уточнила, что если алкогольные напитки распивает несовершеннолетний до 16 лет, то наказание понесут его родители или законные представители, которые будут обязаны выплатить штраф в размере от 1500 до 2000 рублей.
Кроме того, родителей могут привлечь к административной ответственности за то, что они ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию ребенка. Подросток же может быть поставлен на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, добавила Глебова.
