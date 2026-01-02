Юрист предупредила о штрафе за распитие алкоголя на улице в новогодние праздники

02 января 2026, 08:31

РИА Новости: распитие алкоголя на улице в праздники грозит штрафом

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники может обернуться штрафом, а для несовершеннолетних — постановкой на учет. Об этом сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.