Детский технопарк в Балашихе стал площадкой всероссийский викторины школьников

07 октября 2025, 15:11

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Этап всероссийского конкурса «История будущего: технологии научной фантастики» проводится во вторник, 7 октября. Одной из ключевых площадок мероприятия стал детский технопарк «Кванториум» в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.





В конкурсе участвуют школьники и студенты колледжей, они должны ответить на 15 вопросов из советской фантастики. Викторина проводится в формате видеоконференции.





«Лидеры общественного мнения на прямой связи из Национального центра «Россия» читают отрывки из советской научной фантастики и задают участникам вопросы о предсказанных фантастами прошлого предметах и явлениях, которые стали неотъемлемой частью современного мира», — говорится в сообщении.