В Кемеровской области ввели карантин из-за повилики

04 августа 2025, 19:43

Фото: iStock/SeventyFour

В Кемеровской области ввели карантин после обнаружения двух очагов опасного растения-паразита — повилики — в Топкинском округе. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на специалистов Россельхознадзора.