В Кемеровской области ввели карантин из-за повилики
В Кемеровской области ввели карантин после обнаружения двух очагов опасного растения-паразита — повилики — в Топкинском округе. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на специалистов Россельхознадзора.
Как отмечается, этот сорняк способен быстро распространяться и уничтожать урожай. Он «душит» культурные растения, лишая их питательных веществ.
Зараженные участки выявили в поселке Шишино. Один нашли на заброшенном огороде, другой — на окраине поселка, где повилика обвила заросли крапивы.
Карантинные меры действуют с 31 июля на землях поселка и прилегающей территории площадью 136 гектаров. Подобные ограничения должны помочь предотвратить распространение повилики на сельскохозяйственные угодья.
Сотрудники ведомства попросили местных жителей сообщать о новых случаях заражения.
Читайте также: