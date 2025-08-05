Средняя предлагаемая зарплата мастеров маникюра в РФ в 2025 выросла на 50%

05 августа 2025, 07:10

Фото: iStock/DragonImages

По данным исследования «Авито Работа» средние предлагаемые зарплаты для специалистов в индустрии красоты в России за первое полугодие 2025 года увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости.