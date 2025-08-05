Средняя предлагаемая зарплата мастеров маникюра в РФ в 2025 выросла на 50%
По данным исследования «Авито Работа» средние предлагаемые зарплаты для специалистов в индустрии красоты в России за первое полугодие 2025 года увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости.
В среднем заработная плата в этой сфере составила 72,39 тысячи рублей в месяц. Особенно заметный рост наблюдается у мастеров ногтевого сервиса, чьи зарплаты выросли на впечатляющие 50%, достигнув 130 301 рублей в месяц. Этот значительный прирост делает данную профессию лидером по увеличению зарплат в индустрии.
Также за последние полгода наблюдается рост средних зарплат для барберов, который составил более 25%. Предлагаемая заработная плата в этой профессии достигла 133,3 тысячи рублей в месяц.
Косметологи-эстетисты также получили повышение, их зарплата увеличилась на 22% и теперь составляет в среднем 84,7 тысячи рублей в месяц. Визажисты отмечают рост зарплаты на 21%, что составляет 81,9 тысячи рублей, а массажисты увидели увеличение на 19%, что привело к средней зарплате в 70,4 тысячи рублей в месяц. Кроме того, аналитики сервиса сообщили, что в первом полугодии 2025 года спрос на фитнес-тренеров возрос более чем в два раза, и их средние зарплатные предложения составили 65,2 тысячи рублей в месяц. Также наблюдается рост спроса на визажистов и барберов — на 17% и 5% соответственно.
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