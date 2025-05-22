«Борьба за внимание»: психолог раскритиковала идею не ретушировать фото на сайте знакомств

В Госдуме предложили запретить публиковать отретушированные фотографии на сайте знакомств и в соответствующих приложениях. Депутаты призвали штрафовать платформы, которые не согласятся следовать новым правилам. По мнению парламентариев, нововведения поспособствуют бóльшему проявлению доверия пользователей к таким платформам.