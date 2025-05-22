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«Борьба за внимание»: психолог раскритиковала идею не ретушировать фото на сайте знакомств

Психолог: фото женщины без ретуши получает мало откликов на сайте знакомств
Фото: iStock/Tonktiti

Фото: iStock/Tonktiti

В Госдуме предложили запретить публиковать отретушированные фотографии на сайте знакомств и в соответствующих приложениях. Депутаты призвали штрафовать платформы, которые не согласятся следовать новым правилам. По мнению парламентариев, нововведения поспособствуют бóльшему проявлению доверия пользователей к таким платформам.
Психолог Елена Лосева поделилась своим мнением в беседе с «Радио 1». Она считает, что данное предложение не повлияет на «надёжность» сайтов знакомств. Эксперт подчеркнула, что каждый из зарегистрированных пользователей сам решает, какую выставить фотографию — с ретушью или без, но отметила, что женщины с не обработанными в программах снимками практически не получают отклик на платформах.
«Сайты знакомств можно назвать специфическим рынком, где каждый старается представить товар лицом, но есть те, кто хочет показать максимально объективные и естественные характеристики. И если смотреть отзывы, то когда, например, женщина выставляет фотографии без ретуши, откликов они не получают, так что это можно назвать борьбой за внимание пользователя», — пояснила психолог.
По словам Лосевой, в современном мире уровень доверия людей друг к другу весьма низкий, чему поспособствовал тренд на отстаивание своих границ.
«<…> люди в погоне за вот этими границами очень часто, собственно, не подпускают к себе никого, как бы кто-либо к ним не был расположен, а по факту вот эти битвы за границы — они лежат не в психологической плоскости, а в воспитательной. 90% проблем решаются детской книжкой по этикету», — сообщила эксперт.
Человек — общественное существо по своей природе, и если кто-то боится коммуницировать, хочет закрыться в собственном коконе, то необходимо провести психогигиену.
«Следить за своим состоянием, принимать профилактические меры, начиная со сна, отдыха, отдыха от гаджетов, отдыха с семьёй, со времени наедине с собой и так далее. То есть это глобальная концепция работы с собой», — заключила Лосева.
Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1»рассказала, каким должен быть качественный отдых.

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Названы главные ошибки при хранении томатов
«ЭКО-культура»: При хранении в холодильнике томаты быстро теряют вкус
22 мая 2025, 12:02

Фото: iStock/AndrewRafalsky

Большинство россиян хранит помидоры в холодильнике, однако это совершенно неправильно. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на специалистов агрохолдинга «ЭКО-культура».
«Главной ошибкой эксперты называют холодильник, где томаты быстро теряют свой аромат и вкусовые качества. Идеальными условиями является комнатная температура до 22 градусов в защищённом от солнечного света месте», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что томаты не стоит мыть заранее, поскольку из-за этого они могут быстрее испортиться. Кроме того, эксперты посоветовали хранить овощи без пакета и плодоножкой вниз.

При этом не стоит делать большие запасы помидоров, а покупать на 1-2 приема пищи. Плоды необходимо тщательно осматривать, чтобы вовремя заметить те, которые начали портиться и убрать их для сохранения свежести других овощей.

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Илья Авербух нарушил ПДД 1175 раз за четыре года
22 мая 2025, 11:30

Фото: iStock/Roman Nurutdinov

Призер Олимпийских игр, фигурист и хореограф Илья Авербух за последние четыре года получил 1175 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, с июня 2021 года Авербуху было выписано штрафов на общую сумму 1 млн 230 тыс. руб. Все взыскания фигурист исправно оплачивает.

«Рекордсмен по количеству штрафов в автопарке фигуриста — Range Rover 2020 года выпуска, на котором числится 754 штрафа. Эта машина даже успела однажды побывать в ДТП», — отмечается в статье.

Авербуха поймали на превышении скоростного режима 651 раз, также он 231 раз не стал соблюдать требования знаков или разметки, а 106 раз неправильно припарковался. Ещё 67 раз он ехал непристёгнутым и семь раз проехал на красный свет.

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В аэропорту Новокузнецка предупредили о возможных изменениях в расписании
22 мая 2025, 11:17

Фото: iStock/Chalabala

В Новокузнецком аэропорту предупредили граждан о возможных изменениях в расписании перелётов. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Отмечается, что время вылетов и прилетов может быть изменено из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в Москве.

«Просим вас перед выездом в авиагавань уточнять статус вашего рейса на онлайн-табло. Также обо всех изменениях в расписании пассажиров информируют авиакомпании», — говорится в сообщении.

На данный момент в аэропорту Домодедово временно ограничены приём и выпуск самолётов из-за опасности БПЛА. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя Росавиации Артема Кореняко.

Также минувшей ночью и утром временные ограничения вводились в аэропортах Шереметьево, Внуково и Жуковский.

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В Петербурге пройдёт фестиваль «Петровские ассамблеи» в честь Дня города
22 мая 2025, 10:59

Фото: iStock/Евгений Хабаров

В Санкт-Петербурге 1 июня в честь Дня города на стадионе «Газпром Арена» пройдёт музыкально-танцевальный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.2», пишет «Петербургский дневник».
По данным издания, уже подготовлена сцена размером 30 на 60 метров, за которой разместятся конструкции и башни с экранами общей площадью более 1100 квадратных метров.

Известно, что на фестивале выступят певец MACAN и певица Scirena, а также белорусские рэперы nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS, группа из Хабаровска Tritia и другие популярные российские артисты.

Билеты можно будет приобрести за 322 рубля в честь 322-летия Петербурга. При этом часть билетов раздадут бесплатно через молодежные организации и студенческие советы.

Тем временем в Кемерове в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается благоустройство сквера у Дворца культуры имени 50-летия Октября, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Отмечается, что в сквере оформят новое освещение, а в фасадной части положат тротуарную плитку. Также планируется установить малые архитектурные формы и высадить больше зелени.

Грядущим летом благоустроят ещё 10 общественных мест в разных районах города, а также четыре пешеходных тротуара.

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Бывший советский солдат спустя 40 лет вернулся в РФ из Афганистана
22 мая 2025, 10:24

Фото: iStock/cupcakegill

Бывший советский солдат Сергей Красноперов вернулся в Россию из Афганистана, где прожил 40 лет, пишет RT.
По данным издания, Красноперов родился в Кургане. Его призвали в армию в 1983 году, тогда же его направили в Афганистан. Уже к концу срока службы молодой человек самовольно оставил часть из-за конфликта с сослуживцами и попал в плен к душманам. Красноперова оставили в живых, а позже женили на местной девушке. Так мужчина остался там более чем на 40 лет.

Сейчас Сергею 60 лет. Он принял другую религию и взял новое имя Нурмомад. Мужчина вырастил шестерых детей и уже имеет двух внуков. В Афганистане у него есть работа, дом и семья. Однако все эти годы он мечтал вернуться в Россию и увидеть мать.

«19 мая Сергей впервые за 40 с лишним лет ступил на родную землю. В московском аэропорту его встречал корреспондент RT. Несмотря на десятилетия, проведённые в иноязычной среде, он прекрасно помнит русский язык», — говорится в статье.

Известно, что мужчина отказался от паспорта гражданина СССР и принял гражданство Афганистана, которое аннулировали нынешние власти.

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