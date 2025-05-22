«Борьба за внимание»: психолог раскритиковала идею не ретушировать фото на сайте знакомств

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В Госдуме предложили запретить публиковать отретушированные фотографии на сайте знакомств и в соответствующих приложениях. Депутаты призвали штрафовать платформы, которые не согласятся следовать новым правилам. По мнению парламентариев, нововведения поспособствуют бóльшему проявлению доверия пользователей к таким платформам.
Психолог Елена Лосева поделилась своим мнением в беседе с «Радио 1». Она считает, что данное предложение не повлияет на «надёжность» сайтов знакомств. Эксперт подчеркнула, что каждый из зарегистрированных пользователей сам решает, какую выставить фотографию — с ретушью или без, но отметила, что женщины с не обработанными в программах снимками практически не получают отклик на платформах.
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«Сайты знакомств можно назвать специфическим рынком, где каждый старается представить товар лицом, но есть те, кто хочет показать максимально объективные и естественные характеристики. И если смотреть отзывы, то когда, например, женщина выставляет фотографии без ретуши, откликов они не получают, так что это можно назвать борьбой за внимание пользователя», — пояснила психолог.По словам Лосевой, в современном мире уровень доверия людей друг к другу весьма низкий, чему поспособствовал тренд на отстаивание своих границ.
«<…> люди в погоне за вот этими границами очень часто, собственно, не подпускают к себе никого, как бы кто-либо к ним не был расположен, а по факту вот эти битвы за границы — они лежат не в психологической плоскости, а в воспитательной. 90% проблем решаются детской книжкой по этикету», — сообщила эксперт.Человек — общественное существо по своей природе, и если кто-то боится коммуницировать, хочет закрыться в собственном коконе, то необходимо провести психогигиену.
«Следить за своим состоянием, принимать профилактические меры, начиная со сна, отдыха, отдыха от гаджетов, отдыха с семьёй, со времени наедине с собой и так далее. То есть это глобальная концепция работы с собой», — заключила Лосева.Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1»рассказала, каким должен быть качественный отдых.
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Анастасия Чубина