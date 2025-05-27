Психолог Лыков назвал способы справиться со стрессом от ЕГЭ

Фото: istockphoto.com/Ridofranz
Сдача ЕГЭ — большое испытание не только для интеллекта, но и для нервной системы. При этом чем спокойнее человек, тем больше у него шансов на хороший результат. О том, как привести нервы в порядок накануне, во время и после экзамена, рассказал клинический психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков.
«Накануне экзамена телу и нервной системе необходимо время на восстановление. Для этого мозг должен получить сигнал, что всё под контролем. Поэтому лучше всего заранее приготовить нужные документы, одежду и завтрак: чтобы утро обошлось без суеты», — сказал Евгений Лыков.Он посоветовал перед выходом из дома сделать несколько дыхательных упражнений или просто посидеть в тишине.
Дыхательная гимнастика также является первым средством «спасения», если паника всё же началась. Упражнения просты: нужно медленно вдохнуть через нос, задержать дыхание, а затем медленно выдохнуть. Кроме того, можно выйти из аудитории и умыть лицо холодной водой. Есть и ещё несколько способов успокоиться.
«Если начнёт подступать паника, закройте глаза и скажите: «Я просто волнуюсь, это пройдёт». Чтобы вывести себя из этого состояния, начать экзамен лучше с самых простых заданий: это позволит переключиться с эмоций на дело, и страх уменьшится», — заверил Евгений Лыков.После экзамена необходимо отдохнуть. Не нужно анализировать свои ответы или раздумывать над вариантами: исправить всё равно ничего нельзя, так что лучше не мучить себя, а больше гулять, спать, вкусно есть, разговаривать с близкими людьми и делать всё, что поможет повысить гормон работе.
Психолог предупредил, что экзаменационное напряжение может привести к неврозу из-за истощения нервной системы, поэтому пренебрегать отдыхом нельзя.
Читайте также:
Врач назвала страшные последствия популярное среди россиян операции
Прогулки на свежем воздухе помогут избавиться от стресса
Диетолог раскритиковала уколы для похудения, которые чуть не погубили певца Шуру
Лев Каштанов