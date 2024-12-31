Психолог рассказала, как правильно загадывать желания в Новый год

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В новогоднюю ночь под бой курантов принято загадывать желание, собственно, и после наступления нового года можно наметить план, который бы хотелось реализовать. О том, как это правильно сделать, рассказала «Радио 1» семейный психолог, ведущая программы «Спасибо, всё понятно» Анастасия Кардиакос.
По её словам, загадывать желание непременно нужно, это важно и ценно для человека, это взгляд в будущее.
Психолог советует ставить перед собой цели, чтобы желание смогло осуществиться.
Как отметила собеседница «Радио 1», желания с «не» можно загадывать, но их надо правильно сформулировать – за этим «не» должно стоять обоснование: «я не хочу это делать или не хочу чего-то, потому что…».
Как считает Анастасия, время, подходящее для загадывания желания, для составления списка с желаниями, человек выбирает сам: это может быть ранее утро, вечер или даже обеденный перерыв во время работы. Есть и такой вариант - написать желания, подумать несколько дней, и снова их пересмотреть.
Не стоит расстраиваться, если загаданное желание не сбылось, сообщила Анастасия Кардиакос. По её мнению, его надо переформулировать.
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«Это некая подушечка мягкая, приятная в нашем завтрашнем дне, в нашем следующем году, которую мы себе стелем. И чем более приятные желания у нас там расстелены, чем больше они нам нравятся, тем приятнее нам в этот новый год вступать. <…> Желание — это наш оберег от хмурости, от понурости, то есть это нам важно», - пояснила эксперт.
Психолог советует ставить перед собой цели, чтобы желание смогло осуществиться.
«Цели нам дают упорядоченность, а желания добавляют душу туда, то есть силы. Желания, они же приятные, а цели — это то, что нам помогает достигать желаемого», - объяснила Анастасия.
Правильная формулировка желания с «не»
Как отметила собеседница «Радио 1», желания с «не» можно загадывать, но их надо правильно сформулировать – за этим «не» должно стоять обоснование: «я не хочу это делать или не хочу чего-то, потому что…».
«Мы можем загадать с «не» в том случае, если мы очень хорошо знаем, что за этим стоит. <…> Допустим, я прошлый год лечила спину, и я, естественно, не хочу, чтобы она болела, но под этим «не хочу» лежит чёткое понимание, что я хочу быть спортивной, закачать себе этот каркас, чтобы у меня эта спина не напрягалась, чтобы у меня была возможность всегда ходить к мануальщику», - привела пример психолог.
Когда лучше загадывать желание?
Как считает Анастасия, время, подходящее для загадывания желания, для составления списка с желаниями, человек выбирает сам: это может быть ранее утро, вечер или даже обеденный перерыв во время работы. Есть и такой вариант - написать желания, подумать несколько дней, и снова их пересмотреть.
«То время для вас, которое комфортное, это про то, что я к своим желаниям отношусь с уважением. Вот это один из критериев самоценности, это когда мы ценим свои потребности, свои особенности, то есть я знаю, что мне нужно подумать три дня для важных вещей, и тогда я три дня сижу, пишу», - подчеркнула эксперт.Она добавила, что написать свои желания можно и в кругу семьи, пусть даже это будет письмо Деду Морозу. Главное - верить в свои желания.
А если желание не сбылось?
Не стоит расстраиваться, если загаданное желание не сбылось, сообщила Анастасия Кардиакос. По её мнению, его надо переформулировать.
«Нужно гибко относиться к себе и воспринимать несбывшиеся желания не как поражение, а как возможность чуть-чуть повнимательнее разглядеть это желание», - считаетОна подчеркнула, что не нужно зацикливаться на старых желаниях: человек со временем меняется, а вместе с ним меняются и его стремления, интересы, цели.
психолог.
«Мы исполняем какие-то старые желания, хотя хотим уже вообще совсем другого, и это снова про самоценность, про чуткость к себе», - заключила Анастасия.Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, что для качественного отдыха на новогодних каникулах нужно забыть о гаджетах, отказаться от встреч с людьми, которые вытягивают энергию, и отдавать предпочтение активному отдыху.
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Анастасия Ларина