Психолог перечислила способы налаживания отношения с ребенком-подростком

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Проблема отцов и детей продолжает существовать и в некоторым моментах приобретает более острые формы — особенно, когда ребенок находится в переходном (подростковом) возрасте.
Практикующий психолог Лидия Антонович в беседе с «Радио 1» объяснила, что помочь подростку и родителю сохранить мостик доверия — сложная задача, требующая терпения и понимания с обеих сторон.
Эксперт дала родителям подростков несколько советов, которые помогут сохранить теплые и доверительные отношения с ребенком.
Также, по словам Антонович, необходимо запастись терпением, ведь построение доверия требует времени и усилий.
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Эксперт дала родителям подростков несколько советов, которые помогут сохранить теплые и доверительные отношения с ребенком.
- Слушайте активно и без осуждения: позвольте подростку высказаться, не перебивая и не критикуя. Даже если вы не согласны, покажите, что вы слышите и понимаете его точку зрения. Фокусируйтесь на эмоциях, а не только на фактах.
- Задавайте открытые вопросы: вместо вопросов, на которые можно ответить "да" или "нет" (например, "Ты сделал уроки?"), задавайте вопросы, которые побуждают к развернутому ответу (например, "Как продвигается работа над домашним заданием? Есть ли что-то, с чем ты испытываешь трудности?").
- Избегайте лекций и нравоучений: подростки часто воспринимают лекции как знак неуважения и закрываются. Вместо этого, постарайтесь обсудить ситуацию, предложив свои мысли и опыт, но не навязывая их.
- Признавайте чувства подростка: даже если вы не согласны с его поведением, признайте, что его чувства реальны и важны. Например, "Я понимаю, что ты расстроен из-за этой ситуации".
- Уважайте личное пространство и конфиденциальность: подростки нуждаются в личном пространстве. Не вторгайтесь в их жизнь без необходимости. Если они не хотят делиться чем-то, уважайте их желание. Однако, установите чёткие границы касательно безопасности (например, интернет-безопасность).
- Будьте честными и последовательными: соблюдайте свои обещания и будьте честны в своих отношениях с подростком. Несоответствия между словами и действиями разрушают доверие.
- Проводите время вместе: найдите общие интересы и проводите время вместе, не связанное с обязанностями. Это может быть совместное хобби, прогулки, просмотр фильма или просто разговор.
- Ищите профессиональную помощь: если отношения стали слишком напряженными, не стесняйтесь обратиться к семейному психологу или психотерапевту. Специалист поможет вам научиться общаться и разрешать конфликты конструктивно.
- Помните о собственных чувствах: забота о подростке не должна происходить в ущерб вашему собственному благополучию. Найдите время для себя, чтобы снять стресс и избежать выгорания.
Также, по словам Антонович, необходимо запастись терпением, ведь построение доверия требует времени и усилий.
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Анастасия Панченко