Психолог перечислила способы налаживания отношения с ребенком-подростком

Процедура поверки счетчиков воды в России осталась без изменений. Последние нововведения, упрощающие процесс для граждан, были введены в ноябре прошлого года. Дополнительных изменений в ближайшее время не планируется. Член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ Вадим Егулемов отметил агентству «Прайм», что слухи о новых правилах не соответствуют действительности.