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Психолог перечислила способы налаживания отношения с ребенком-подростком

Психолог Антонович: при общении с подростком нужно избегать нравоучений
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Проблема отцов и детей продолжает существовать и в некоторым моментах приобретает более острые формы — особенно, когда ребенок находится в переходном (подростковом) возрасте.
Практикующий психолог Лидия Антонович в беседе с «Радио 1» объяснила, что помочь подростку и родителю сохранить мостик доверия — сложная задача, требующая терпения и понимания с обеих сторон.

Эксперт дала родителям подростков несколько советов, которые помогут сохранить теплые и доверительные отношения с ребенком.
  • Слушайте активно и без осуждения: позвольте подростку высказаться, не перебивая и не критикуя. Даже если вы не согласны, покажите, что вы слышите и понимаете его точку зрения. Фокусируйтесь на эмоциях, а не только на фактах.
  • Задавайте открытые вопросы: вместо вопросов, на которые можно ответить "да" или "нет" (например, "Ты сделал уроки?"), задавайте вопросы, которые побуждают к развернутому ответу (например, "Как продвигается работа над домашним заданием? Есть ли что-то, с чем ты испытываешь трудности?").
  • Избегайте лекций и нравоучений: подростки часто воспринимают лекции как знак неуважения и закрываются. Вместо этого, постарайтесь обсудить ситуацию, предложив свои мысли и опыт, но не навязывая их.
  • Признавайте чувства подростка: даже если вы не согласны с его поведением, признайте, что его чувства реальны и важны. Например, "Я понимаю, что ты расстроен из-за этой ситуации".
  • Уважайте личное пространство и конфиденциальность: подростки нуждаются в личном пространстве. Не вторгайтесь в их жизнь без необходимости. Если они не хотят делиться чем-то, уважайте их желание. Однако, установите чёткие границы касательно безопасности (например, интернет-безопасность).
  • Будьте честными и последовательными: соблюдайте свои обещания и будьте честны в своих отношениях с подростком. Несоответствия между словами и действиями разрушают доверие.
  • Проводите время вместе: найдите общие интересы и проводите время вместе, не связанное с обязанностями. Это может быть совместное хобби, прогулки, просмотр фильма или просто разговор.
  • Ищите профессиональную помощь: если отношения стали слишком напряженными, не стесняйтесь обратиться к семейному психологу или психотерапевту. Специалист поможет вам научиться общаться и разрешать конфликты конструктивно.
  • Помните о собственных чувствах: забота о подростке не должна происходить в ущерб вашему собственному благополучию. Найдите время для себя, чтобы снять стресс и избежать выгорания.

Также, по словам Антонович, необходимо запастись терпением, ведь построение доверия требует времени и усилий.

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#психиатр
Кемеровские медики стали жертвами занижения заработной платы
06 мая 2025, 11:23

Фото: iStock/VILevi

Проверка, проведенная Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в кемеровском филиале частной клиники «РЖД-Медицина», выявила нарушения трудового законодательства, сообщает «Сiбдепо».
В ходе аудита, осуществленного в январе 2025 года, было обнаружено 104 случая несоответствия федеральным нормам о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), который составляет 22 440 рублей. В связи с этими нарушениями главному врачу учреждения было предписано их устранение.

Кроме того, за задержку и неполную выплату заработной платы к соответствующим должностным лицам применены меры административной ответственности по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

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Участница шоу «Достояние республики» раскрыла секреты похудения
06 мая 2025, 11:15

Фото: istockphoto / RossHelen

Реальные изменения в весе возможны лишь при комплексном подходе — необходимо пересмотреть образ жизни и регулярно заниматься спортом. Об этом Life.ru заявила участница популярного реалити-шоу «Достояние республики» Алиса Павлычева в Международный день без диет, который ежегодно отмечается 6 мая.
По словам Павлычевой, проблема лишнего веса знакома ей не понаслышке — с детства она была полной. Занятия художественной гимнастикой в юные годы помогали ей держать форму, однако после того, как спорт остался в прошлом, вес начал стремительно расти.

За годы борьбы с лишними килограммами она испробовала множество диет — от раздельного питания до отказа от ужинов. Однако, как призналась Алиса, ни одна из этих методик не дала устойчивого результата.

По её мнению, краткосрочные ограничения не решают проблему. Ключом к успеху она называет не временные меры, а системный подход: комфортное и сбалансированное питание в сочетании с регулярной физической активностью. Именно движение, по словам Алисы, позволяет поддерживать фигуру и компенсировать возможные послабления в рационе. При этом она считает, что не стоит чрезмерно зацикливаться на еде — гораздо важнее соблюдать баланс.

«Если нормально кушать, не особо себя ограничивать, то периодически можно кусочек тортика съесть и шашлычки замутить, но при этом посещать зал, ходить в бассейн или просто вечерами взять за привычку гулять и больше двигаться. Как говорится, движение – это жизнь. И, соответственно, это самое лучшее, мне кажется, что может поменять вес и состояние тела человека», — сказала Павлычева.

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#движение
#питание
#ограничения
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Россияне за сутки скупили кефир, который пьет президент России
06 мая 2025, 07:28

Фото: iStock/Stephen Shannon

Российский народ продемонстрировал небывалое единство и любовь к своему лидеру Владимиру Путину буквально за считанные часы. После выхода документального фильма, в котором президент с удовольствием делится своими гастрономическими предпочтениями, россияне бросились скупать тот самый кефир, которым глава государства угощал журналистов. Об этом пишет «‎kp.ru».
Продукт производства рязанской компании «ЭкоВакино» внезапно исчез с магазинных полок по всей стране. Еще накануне субботы заветная бутылочка стояла почти в каждом магазине, однако уже днем в понедельник любители здорового питания ринулись приобретать легендарный напиток.

Ироничный комментарий продавца одного из супермаркетов прозвучал особенно остро: «Осталась лишь ряженка, которую, кстати, тоже скоро сметут». Ведь известно, что президент России весьма уважительно относится и к этому молочному напитку.

Сам фильм стал настоящей откровенностью, позволив заглянуть за кулисы жизни лидера огромной державы. Как признался сам Владимир Владимирович, работа главы государства сопряжена с рядом бытовых неудобств, включая нехватку времени на общение с близкими людьми.

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#журналист
#президент
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Юрист прокомментировал новости об измененях в процедуре поверки счетчиков воды
Юрист Егулемов: новых изменений в поверке счетчиков воды в РФ не планируется
06 мая 2025, 07:20

Фото: iStock/Bet_Noire

Процедура поверки счетчиков воды в России осталась без изменений. Последние нововведения, упрощающие процесс для граждан, были введены в ноябре прошлого года. Дополнительных изменений в ближайшее время не планируется. Член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ Вадим Егулемов отметил агентству «Прайм», что слухи о новых правилах не соответствуют действительности.
С ноября прошлого года результаты поверок счетчиков автоматически вносятся в государственную систему «Аршин», освобождая собственников от необходимости передавать данные в ресурсоснабжающие организации или ТСЖ.

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«Несмотря на то, что участились случаи сообщений в СМИ о новостях, касающихся поверки счетчиков воды, за последнее время изменений в сфере обслуживания индивидуальных приборов учета не принималось», — уточнил Егулемов.
Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов резко раскритиковал владельцев алкомаркетов, обвиняя их в содействии демографическому кризису и росту преступности. Филимонов считает, что доступность алкоголя через такие магазины усугубляет проблему алкоголизма в России.

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Российский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в спивающихся россиянах
Филимонов: владельцев алкомаркетов можно назвать соавторами алкогольного терроризма
06 мая 2025, 06:31

Фото: iStock/rivermartin

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов резко раскритиковал владельцев алкомаркетов, обвиняя их в содействии демографическому кризису и росту преступности. Филимонов считает, что доступность алкоголя через такие магазины усугубляет проблему алкоголизма в России, сообщает РБК.
Филимонов отметил в интервью изданию, что алкомаркеты способствуют увеличению потребления спиртного, что ведет к социальной и демографической деградации. Владельцы этих магазинов играют роль соучастников в распространении алкогольной зависимости, которая негативно сказывается на обществе.

По его словам, владельцы алкомаркетов «являются триггерами и соавторами алкогольного терроризма и глубокой демографической деградации страны».

С 1 марта в Вологодской области введены ограничения на продажу алкоголя: в будние дни его можно купить только с 12:00 до 14:00, чтобы сократить доступность спиртного.

22 апреля руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин указал, что алкоголь следует продавать в закрытых отделах, куда не будут пускать несовершеннолетних лиц. Эксперт считает, что алкогольную продукцию вовсе не стоит лишний раз показывать детям

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