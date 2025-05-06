Психолог раскрыл секреты борьбы с эмоциональным стрессом

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Психолог Михаил Хорс делится методами борьбы с эмоциональным стрессом, акцентируя внимание на осознании и изменении жизненных установок. Это позволяет людям прекратить излишние переживания и научиться активно реагировать на стрессовые ситуации.
Специалист подчеркивает, что выход из состояния стресса начинается с осознания того, что не все обстоятельства можно контролировать. Это понимание помогает человеку найти силы для работы над своими убеждениями и принять тот факт, что жизнь может развиваться иначе, чем он ожидал, что является естественным процессом. Сделав акцент на действиях вместо переживаний, человек может научиться реагировать на новые стрессовые ситуации не страданием, а активными шагами, отметил Михаил Хорс.
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