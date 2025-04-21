«Женской дружбы не бывает»: Психолог рассказала, может ли быть зависть между подругами

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21 апреля считается днем женской дружбы. Однако многие говорят, что «дружбы женской не бывает», потому что всегда находится место конкуренции и зависти. Так ли это?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что умение дружить совершенно не связано с полом, а зависит от личностных качеств человека.
По словам психолога, во взаимоотношениях между женщинами зачастую присутствует зависть, однако важно понять, какая она.
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«Важно, умеет ли человек дружить. Женщины легче понимают друг друга, как мужчины друг друга из-за типа мышления. Действительно, в каких-то ситуациях без необходимого дополнительного объяснения женщина женщину понимает гораздо глубже, лучше, быстрее», — сказала эксперт.
По словам психолога, во взаимоотношениях между женщинами зачастую присутствует зависть, однако важно понять, какая она.
«Если говорить про отдельную женскую зависть, то она также, как дружба, не зависит от пола и тут нужно разбираться с самим понятием. Первый тип зависти — тот, который тормозит наши действия, когда мы в позиции жертвы: у них лучше, у меня не получается, так нечестно. А второй тип зависти — тот, который заставляет работать и что-то делать. Как она заработала эти туфли? Услышали и начали анализировать, что нужно сделать, чтобы тоже получить эти туфли. Это больше про точку, от которой можно оттолкнуться и перейти к действиям», — объяснила Сальникова.
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Анастасия Панченко