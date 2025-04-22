Психолог рассказала, как цвета влияют на человеческое состояние и психику

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На человеческую психику влияет множество факторов, в том числе — цветовая палитра. Разноцветье — везде. Как она сказывается на нашем организме и что может спровоцировать?
Президент фонда «Большая семья», педагог, психолог, многодетная мама, эксперт комиссии по материнству и детству ОП РФ, семейный терапевт, кандидат психологических наук Алла Судина в беседе с «Радио 1» заявила, что цвета напрямую влияют на нашу психику и гормоны.
Синий цвет: означает покой, снятие усталости после тяжелого дня. Он полезен перед сном, и его используют, когда происходит нарушение пищевого поведения.
Зеленый цвет: успокаивает и спасает от психологических нагрузок, благоприятно влияет на концентрацию внимания. Однако темно-зеленые оттенки могут вызвать депрессию.
Коричневый цвет — цвет земли: символизирует стабильность, защищенность, тепло и уют. Но переизбыток может привести к легкой форме меланхолии.
Желтый цвет: возбуждает аппетит, тонизируют нервную систему
Оранжевый цвет: бодрит и создаёт хорошее настроение.
Розовый цвет: означает счастливую детскость, создает ощущение наивности и незащищенности. Но перенасыщение приводит к утомлению.
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«Черный цвет зачастую выбирают люди с фобиями, также его используют для творчества, например, режиссеры в фильмах», — сказала эксперт.
Синий цвет: означает покой, снятие усталости после тяжелого дня. Он полезен перед сном, и его используют, когда происходит нарушение пищевого поведения.
Зеленый цвет: успокаивает и спасает от психологических нагрузок, благоприятно влияет на концентрацию внимания. Однако темно-зеленые оттенки могут вызвать депрессию.
Коричневый цвет — цвет земли: символизирует стабильность, защищенность, тепло и уют. Но переизбыток может привести к легкой форме меланхолии.
Желтый цвет: возбуждает аппетит, тонизируют нервную систему
Оранжевый цвет: бодрит и создаёт хорошее настроение.
Розовый цвет: означает счастливую детскость, создает ощущение наивности и незащищенности. Но перенасыщение приводит к утомлению.
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Анастасия Панченко