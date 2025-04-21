«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса

Александр Шепс (Фото: Телеграм@аlexandersheps)
Александр Шепс — один из самых загадочных экстрасенсов в России. Впервые он появился в программе «Битва экстрасенсов» и сразил зрителей своими сверхъестественными способностями и вызывающим образом. Однако в личной жизни Александру пока не очень везет. Связано ли это с его профессиональной деятельностью?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что у Александра Шепса андрогенный образ, и он старается быть над стереотипами.
По ее словам, дуальность в экстрасенсе связана также с родителями.
Александр Шепс (Фото: кадр из программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)
Видео, где Шепс пытается перескочить через зеленый забор, становится мемом. Психолог Кардиакос считает, что оно доказывает истероидность и театральное преувеличение экстрасенса.
Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)
Психолог отметила, что истероидность во многом препятствует партнерским отношениям, потому что в них необходимо не только брать, но и отдавать.
По словам Анастасии Кардиакос, такие люди, как Александр Шепс, часто эмоции подкручивают под ситуацию: могут кричать, когда, например, их и без того слышат.
Читайте также:
«Боится с ровесницами»: Психолог раскрыла формулу пикапа Прохора Шаляпина в сторону престарелых дам
«Страх импотенции и беспомощности»: Психолог объяснила, к чему приведут отношения Лепса и 19-летней Авроры
Александр Шепс опроверг слухи о «договоре с дьяволом» за снятие порчи
«У него есть некая потребность в исключительности, которую он создает через соединение двух полов: мужского и женского. Зубы, ламинированные ресницы привлекают внимание, и он чувствует свою небольшую победу. Из мужских черт в нем замечается голос — крепкий и даже гипнотический, что чаще свойственно для мужчин», — сказала эксперт.
Внутреннее противостояние мужчины и женщины
По ее словам, дуальность в экстрасенсе связана также с родителями.
«У него мама — таролог, то есть связана с потусторонними силами и эзотерикой, а папа — про то, что нужно бояться живых. И из-за противостояния историй мамы и папы, у него как будто есть и гендерное внутреннее противостояние мужчин и женщин, поэтому ему сложно быть в партнерстве. У него будто есть великая мысль примирить через себя родителей, соединить веру в потустороннее с реальными миром», — отметила психолог.
Истероидность
Александр Шепс (Фото: кадр из программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)
Видео, где Шепс пытается перескочить через зеленый забор, становится мемом. Психолог Кардиакос считает, что оно доказывает истероидность и театральное преувеличение экстрасенса.
«Внутри истероидности очень много демонстративности. И эта игра как будто не издевка, а проживание театрального преувеличения. Через эти эмоции экстрасенс питается впечатлением и вниманием других людей. Он может говорить с придыханием, кричать. У истероидов есть потребность в обратной связи от внешнего мира — и позитивной, и негативной. Им нужно создавать вокруг себя больше микроповодов для внимания», — объяснила специалист.
Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)
Эмоциональные качели в отношениях
Психолог отметила, что истероидность во многом препятствует партнерским отношениям, потому что в них необходимо не только брать, но и отдавать.
«Либо это будут эмоциональные отношения со вспышками. То есть через эмоции он будет чувствовать свою любовь, в том числе через споры, например. А в спокойных отношениях будет сложнее. Такие люди часто могут в спокойных отношениях не чувствовать любовь вообще. То есть им сложно будет в спокойствии разобрать эмоции. А когда все время живешь на повышенных радарах, на эмоциональных колебаниях, то от спокойных эмоций отвыкаешь», — поделилась мнением собеседница.
По словам Анастасии Кардиакос, такие люди, как Александр Шепс, часто эмоции подкручивают под ситуацию: могут кричать, когда, например, их и без того слышат.
«Потом чувствуют вину, но она все равно подавляется. В жизни такие люди могут быть раздражительными», — заключила семейный психолог.
Читайте также:
«Боится с ровесницами»: Психолог раскрыла формулу пикапа Прохора Шаляпина в сторону престарелых дам
«Страх импотенции и беспомощности»: Психолог объяснила, к чему приведут отношения Лепса и 19-летней Авроры
Александр Шепс опроверг слухи о «договоре с дьяволом» за снятие порчи
Анастасия Панченко