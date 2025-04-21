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«Соединяет в себе два пола»: Психолог раскрыла тайну звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса

Психолог Кардиакос: Александр Шепс — истероид, соединяющий в себе два пола
Александр Шепс (Фото: Телеграм@аlexandersheps)

Александр Шепс (Фото: Телеграм@аlexandersheps)

Александр Шепс — один из самых загадочных экстрасенсов в России. Впервые он появился в программе «Битва экстрасенсов» и сразил зрителей своими сверхъестественными способностями и вызывающим образом. Однако в личной жизни Александру пока не очень везет. Связано ли это с его профессиональной деятельностью?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что у Александра Шепса андрогенный образ, и он старается быть над стереотипами.

«У него есть некая потребность в исключительности, которую он создает через соединение двух полов: мужского и женского. Зубы, ламинированные ресницы привлекают внимание, и он чувствует свою небольшую победу. Из мужских черт в нем замечается голос — крепкий и даже гипнотический, что чаще свойственно для мужчин», — сказала эксперт.


Внутреннее противостояние мужчины и женщины


По ее словам, дуальность в экстрасенсе связана также с родителями.

«У него мама — таролог, то есть связана с потусторонними силами и эзотерикой, а папа — про то, что нужно бояться живых. И из-за противостояния историй мамы и папы, у него как будто есть и гендерное внутреннее противостояние мужчин и женщин, поэтому ему сложно быть в партнерстве. У него будто есть великая мысль примирить через себя родителей, соединить веру в потустороннее с реальными миром», — отметила психолог.


Истероидность


Александр Шепс (Фото: кадр из программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)

Видео, где Шепс пытается перескочить через зеленый забор, становится мемом. Психолог Кардиакос считает, что оно доказывает истероидность и театральное преувеличение экстрасенса.

«Внутри истероидности очень много демонстративности. И эта игра как будто не издевка, а проживание театрального преувеличения. Через эти эмоции экстрасенс питается впечатлением и вниманием других людей. Он может говорить с придыханием, кричать. У истероидов есть потребность в обратной связи от внешнего мира — и позитивной, и негативной. Им нужно создавать вокруг себя больше микроповодов для внимания», — объяснила специалист.

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)

Эмоциональные качели в отношениях


Психолог отметила, что истероидность во многом препятствует партнерским отношениям, потому что в них необходимо не только брать, но и отдавать.

«Либо это будут эмоциональные отношения со вспышками. То есть через эмоции он будет чувствовать свою любовь, в том числе через споры, например. А в спокойных отношениях будет сложнее. Такие люди часто могут в спокойных отношениях не чувствовать любовь вообще. То есть им сложно будет в спокойствии разобрать эмоции. А когда все время живешь на повышенных радарах, на эмоциональных колебаниях, то от спокойных эмоций отвыкаешь», поделилась мнением собеседница.

По словам Анастасии Кардиакос, такие люди, как Александр Шепс, часто эмоции подкручивают под ситуацию: могут кричать, когда, например, их и без того слышат.

«Потом чувствуют вину, но она все равно подавляется. В жизни такие люди могут быть раздражительными», — заключила семейный психолог.

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Оставим интригу: Филипп Киркоров нарушил правила шоу «Маска»
Киркоров предложил не раскрывать личность одного из экс-участников шоу до финала
21 апреля 2025, 13:11

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм, @official_kirkorov)

Финал шестого сезона музыкального проекта «Маска» не за горами, зрителям не терпится узнать, кто же скрывается под масками боксёра, страуса, далматина, сокола и вождя, и кто же из них в итоге победит. Во втором полуфинале интриги добавил председатель жюри Филипп Киркоров, который решил нарушить главное правило шоу.
Так, в номинацию попали звёзды, скрывающиеся под масками далматина и страуса. Судьи так и не смогли определиться, кого же из них разоблачить, поэтому слово взял король отечественной поп-музыки, который отдал свой голос за далматина. Но зрители так и не узнали, кто скрывается под маской страуса.
«Я понимаю, что страус должен открыть маску. Правила есть правила. Для всех они одинаковые, но… А что если страус откроет нам маску в самом начале финала в Кремле? Потянем эту интригу», — предложил на шоу Киркоров.
Все члены жюри поддержали инициативу, на что ведущий проекта Вячеслав Макаров заметил, что такого ещё никогда не было.

Напомним, что на прошлой неделе в первом полуфинале из игры выбыла Елена Власова, которая выступала в костюме утки.

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Прохор Шаляпин, Александр Серов, Тимур Еремеев и другие звезды, чью жизнь изменил ДНК-тест
21 апреля 2025, 12:01

Тимур Ермеев (Фото: Instagram*/timureremeev)

В век технологий стало легче выяснять кто отец или родственник того или иного человека. Как всего один ДНК-тест изменил жизнь российских звезд, читайте в материале «Радио 1».

Тимур Еремеев и Карина Мишулина

Актер Тимур Ермеев, известный благодаря сериалу «отель Эллион» неожиданно появился в жизни дочери известного советского актера Спартака Мишулина Карины. Ермеев заявил, что является сыном Спартака. Жизнь Карины стала меняться в худшую сторону: ее мама перенесла инсульт, саму девушку попросили уйти из театра. У молодого человека карьера наоборот пошла в гору. Его приглашали на различные шоу, предлагали работу. Он заявлял, что не претендует на имущество отца и славу. Карина вела с ним борьбу, результаты теста она оспаривала в суде, по некоторым данным даже незаконно брала биоматериал Тимура для теста. Эта история привлекла на них волну ненависти от следивших за ситуацией.

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Артем Терехов и Лилия Еремеева

В 2019 году Артем Терехов, который сыграл в сериале «Кадетство», согласился на публичный тест-ДНК на отцовство. Дело в том, что его преследовала подруга из прошлого, которая утверждала, что родила от него.

Правду доказало шоу, куда пришла Лилия Еремеева. Она утверждала, что в 10-х познакомилась с Артемом в клубе. Они продолжили вечер у нее дома. Их отношения продлились два месяца, молодой человек обещал девушке переезд в Москву и свадьбу. Парень буквально сбежал от невесты, не выполнил свои обещания, и девушка в результате потребовала у него алименты в размере 3 млн. рублей. Результат теста не подтвердил, что слова Лилии были правдой.

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова

С 2014 года Анна состояла в отношениях с Прохором Шаляпиным, у них даже родился сын Даниил, но вокруг него ходили слухи, что его отец не Прохор. Дело двигалось к свадьбе и Анна сама предложила в эфире шоу сделать тест. По его результатам Шаляпин не являлся отцом ребенку Анны. Свадьба была отменена. Певец сильно переживал, а Анна пыталась его вернуть, но безуспешно.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Александр Серов и внебрачные дети


Александр Серов в свое время пользовался популярностью у женщин. Спустя годы стали вскрываться подробности его жизни. У певца обнаружилась внебрачная дочь из Америки, потом еще одна дочь Кристина, которую родила Надежда Тилер. Ситуацию решили разобрать в шоу «Прямой эфир». Серов публично прошел ДНК-тест. Результат: Кристина оказалась его дочерью.

Александр Серов (Фото: Instagram*/alexander_serov_official)

Александр Головин и Светлана Белогурова


Еще одна история со звездой «Кадетов» — Александром Головиным. Артист завел роман на съемках со стилистом Светланой. Когда девушка сказала, что ждет ребенка, он предложил избавиться от него. Но Светлана родила дочь и обратилась в суд, чтобы зафиксировать отцовство и получить материальную помощь. Тест ДНК-подтвердил это и теперь Александр выплачивает дочери алименты.

Александр Головин (Фото: Instagram*/s.a.n.e.k13)

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«Отношения не поддерживаем»: Дмитрий Шепелев раскрыл подробности ухода с Первого канала
Дмитрий Шепелев рассказал о сегодняшних отношениях с Первым каналом
21 апреля 2025, 11:54

Дмитрий Шепелев (Фото: Телеграм, @dmitriyshepelev)

Около 12 лет ведущий Дмитрий Шепелев работал на Первом канале. До марта 2020 года он вёл шоу «На самом деле», а затем неожиданно объявил об уходе в личном блоге. Тогда ведущий объяснял, что хочет двигаться дальше и отдать все свои силы другим проектам. Спустя пять лет Шепелев всё так же не желает раскрывать причины, подтолкнувшие его к уходу, но сейчас с бывшим руководством Дмитрий не контактирует.
«С Первым каналом мы расстались по обоюдному согласию. <…> Отношения мы не поддерживаем», — сообщил он.
Стоит отметить, об экс-коллегах по съёмочной площадке Шепелев отзывался очень тепло. Работа на Первом канале позволила ему познакомиться с легендами отечественного шоу-бизнеса.
«Люди, величайшие люди, о знакомстве с которыми нельзя было и мечтать. Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву», — вспоминал Шепелев.
На данный момент Дмитрий нашёл себя в новом призвании — он занят в новых проектах в качестве продюсера видеоконтента для цифровых платформ. Шепелев сотрудничает с Rutube, VK, телеканалами «Россия» и ТВ3. По словам Дмитрия, ему интересно работать над программами с участием детей и над музыкальными шоу.

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#работа
#шоу
#отношения
#люди
#телевидение
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«Я дорожу подарком Керимова»: Волочкова не будет продавать шестикомнатную квартиру
Балерина Волочкова опровергла информацию о продаже шестикомнатной квартиры
21 апреля 2025, 10:51

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения СМИ о продаже своей шестикомнатной квартиры в Санкт-Петербурге из-за долгов по коммунальным услугам. По ее словам, все полностью наоборот — это управляющая компания должна ей деньги.
«Это неправда. Моей квартирой я дорожу. Это подарок Сулеймана Керимова. Какие долги?! Вы что?! Я выиграла суд у Управляющей компании в Питере за залив моей квартиры. И это они мне должны 5 млн рублей», — отметила Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время слухи о себе прокомментировал и певец Прохор Шаляпин, рассказав о назревающем скандале с телеведущей Яной Чуриковой. В разговоре с Общественной Службой Новостей артист признался, что журналистка невзлюбила его еще со времен «Фабрики звезд», а окончательно он убедился в этом во время интервью с ней.
«Почти год назад я пришел на интервью к Яне. Очень надеялся, что мы поностальгируем, проведем время за легкой и интересной беседой. Но я будто оказался на очередном постановочном шоу, где тебя просто смешивают с мусором ради рейтингов. Чурикова во время нашей беседы вела себя откровенно нагло, высокомерно, и меня это, честно говоря, взбесило», — считает Шаляпин.
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Программа с поножовщиной: Воля высмеял Александра Гордона, критиковавшего Comedy Club
21 апреля 2025, 10:45

Резиденты Comedy Club на «Шоу Воли» (Фото: Телеграм, @volyashow)

Последний выпуск «Шоу Воли» был посвящён 20-летию Comedy Club. В связи с этим на программу были приглашены резиденты проекта — Гарик Харламов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, Иван Половинкин и другие. Павел Воля напомнил о конфликте с Александром Гордоном, который произошёл в 2008 году.
Тогда представителей Comedy Club пригласили на Первый канал, на авторскую программу «Гордон-Кихот». Там Александр их резко раскритиковал.
«Говорят: "Ребята, приходите. У вас такой шикарный проект, мы вас будем хвалить. Мы вас так любим, всей Россией". И мы пришли на этот проект, и нам как напихали там! Рассказали о том, что мы портим население, молодёжь, что мы ответственны за моральный облик», — рассказал Воля.
Он отметил, что после этого инцидента в профессиональной судьбе Гордона много изменилось. Теперь, по словам Павла, Александр ведёт программы, полные скандалов и разбирательств.
«Я вам хочу сказать, вот прошло 20 лет, и какую программу сейчас ведёт Гордон? Которая сразу начинается с поножовщины (речь идёт о программе " Мужское/Женское " — прим. ред.», — заявил Воля.
Также комик насмешливо извинился перед Гордоном за то, Comedy Club испортил ему моральный облик.

Ранее сообщалось, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли свою компанию «Центр полезного питания», производящую батончики без сахара, которая несла серьёзные убытки.

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#шоу
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