Психолог рассказала, как в новогодние праздники избавиться от выгорания

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Последний месяц уходящего года требует сил, уходит много энергии, некоторые люди сталкиваются с профессиональным выгоранием. Чтобы снова «быть в ресурсе», следует два-три дня ничего не делать в новогодние каникулы — полежать, отдохнуть, но не перед экраном телевизора, а читая какую-нибудь интересную книгу. Об этом «Радио 1» рассказала психолог-эксперт по мотивации и борьбе с выгоранием Татьяна Бабайкина.
«Чтобы какая-то когнитивная, умственная деятельность была другая, присутствовала. Чтобы не в сериальчик залипнуть на неделю и посмотреть 150 серий того, что вы не смогли посмотреть до этого из-за декабря», — отметила эксперт.
По её словам, «перезагрузить» организм после длительных нагрузок на работе помогут прогулки на свежем воздухе, любая физическая активность.
«Мы отдыхаем тогда, когда получаем удовольствие, когда у нас вырабатываются такие правильные гормоны счастья, серотонин и дофамин, но не лёгкий, не такой дешёвый, как от просмотра ролика, а вот что-то такое сделать…Если даже с горки покатались, прокатились, и вы получаете такой адреналин, такое удовольствие, организм перезагружается», — поделилась своим мнением с «Радио 1» Бабайкина.
Психолог подчеркнула, что очень важно найти занятие по душе, и тогда восстановиться организму будет намного легче.
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