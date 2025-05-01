Психолог рассказала, как вернуться в работу после длинных майских выходных

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Наступили длительные выходные, после которых вернуться в работу не так легко.
Психолог-бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай в беседе с «Радио 1» рассказала, что важно заранее подготовиться к выходу из праздников.
По ее словам, на выходных нужно переключать мозг на другую деятельность, заниматься тем, что приносит радость.
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«Мы можем запланировать какие-то действия, чтобы это не было для нас неожиданным стрессом. То есть нам нужен определенный план, который мы, договариваясь с собой лично, планируем соблюдать. Можно составить свой календарь дел, чтобы видеть заранее то, что предстоит», — сказала эксперт.
По ее словам, на выходных нужно переключать мозг на другую деятельность, заниматься тем, что приносит радость.
«Поехать в парк, хорошенько прогуляться, подышать свежим воздухом, насытиться какими-то объектами культуры и искусства. Нужно не менять режим и пить витамины», — рассказала психолог.
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Анастасия Панченко