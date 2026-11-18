18 ноября 2026, 09:42

оригинал Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Жители Московской области могут отправить поздравления Деду Морозу в Великий Устюг. 18 ноября главный зимний волшебник отмечает день рождения. Директор группы регионов «Москва и Черноземье» Почты России Ксения Ефимова пригласила жителей написать ему письмо, подготовить рисунок или выбрать праздничную открытку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







Поздравить сказочного именинника можно в свободной форме. В письме отправители могут пожелать ему крепкого здоровья, хорошего настроения и успешного наступления зимы. Подойдет и небольшой рассказ о событиях уходящего года. Дети и взрослые могут поделиться личными достижениями, добрыми новостями или забавной историей. Готовое послание достаточно опустить в любой почтовый ящик. При отправке важно указать обратный адрес. Это позволит Деду Морозу ответить на письмо и отправить поздравление в ответ. Чтобы корреспонденция дошла до Великого Устюга, на конверте необходимо написать точный адрес получателя: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».



В Почте России отметили, что каждое письмо с теплыми словами становится для зимнего волшебника особенным подарком. Поздравления помогают сохранить праздничное настроение и напоминают о добрых традициях, связанных с Новым годом.



Отправить письмо можно в ближайшие дни, не дожидаясь декабря. Такой способ поздравления подойдет семьям с детьми, школьникам и всем, кто хочет обратиться к Деду Морозу лично. К посланию можно добавить рисунок, новогоднюю аппликацию или открытку, сделанную своими руками.



Ответный адрес стоит написать разборчиво и полностью. В нем нужно указать фамилию, имя, название улицы, номер дома и квартиры, населенный пункт, регион и почтовый индекс. Это поможет почтовым службам доставить ответ без задержек.