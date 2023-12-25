Психолог рассказала о минусах секса втроем

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Психолог Луиза Годдард-Кроули в беседе с Daily Mirror рассказала о последствиях секса втроем.
Также психолог отметила, что минусом такой связи является неодобрение общества и несоответствие общепринятым нормам и ценностям. Как считает Луиза, это может оказывать эмоциональное давление на участников, даже если они привыкли бросать вызов устоявшимся мнениям.
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Алина Юрчак