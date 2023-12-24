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Врач Логачева предупредила россиян о риске летального исхода при гриппе

24 декабря 2023, 06:47
Фото: iStock/monstArrr_

Фото: iStock/monstArrr_

Грипп уносит жизни около 600 тысяч человек в год и вызывает осложнения у 10-12% пациентов. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.
Осложнения гриппа могут включать одышку, цианоз и признаки гриппозной пневмонии. Последняя сопровождается сильной интоксикацией и может привести к нарушению сознания и жизнеугрожающим состояниям.

«На фоне тяжелых или молниеносных форм гриппа может развиться острое жизнеугрожающее состояние — инфекционно-токсический шок. На развитие такого осложнения указывают снижение артериального давления, выраженная тахикардия, резкое падение температуры и отключение сознания. Такого пациента может не стать от полиорганной недостаточности и отека головного мозга. Также может развиваться респираторный дистресс-синдром, и такие пациенты уже в течение суток нуждаются в госпитализации и переводятся на искусственную вентиляцию лёгких», — предупредила врач.


Внелёгочные формы осложнений, такие как поражение нервной системы и сердечно-сосудистой системы, встречаются реже.

В зоне потенциального риска осложнений гриппа находятся люди с сердечной недостаточностью, легочными патологиями и микст-инфекциями. Однако, по словам Логачёвой, врача необходимо вызывать ещё при самом начале болезни, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями — такими, как сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечная, почечная и печёночная недостаточности, ВИЧ-инфекция, СПИД либо ожирение.

Ранее стало известно, что российские больницы начали экстренно закупать медикаменты. Массовая закупка происходит на фоне большого количества заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса.

У 12-летней девочки, которая умерла в поезде Тюмень - Адлер был выявлен грипп А, так же как и у 15 госпитализированных детей, ехавших из лагеря. Об этом сообщил саратовский Роспотребнадзор.


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#врачи
#грипп
#смерть
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Больницы в России начали экстренно закупать медикаменты
23 декабря 2023, 10:23

Фото: istockphoto/tedestudio

Массовая закупка происходит на фоне большого количества заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса.
Mash пишет, что медицинские учреждения оформили госзакупки на поставки аспирина и парацетамола. На первое лекарство больше всего потратилась Самарская область, заплатив 2 млн рублей. Далее следует Новосибирская область, потратившая миллион, Москва (1,5 млн) и Санкт-Петербург (примерно миллион). Москва и Санкт-Петербург потратили эти суммы только за декабрь.

Правительство Тюменской области выделило 4 млн, чтобы жаропонижающего хватило и на следующий год. Парацетамол приобрели Москва и Санкт-Петербург, потратив примерно 1,8 млн рублей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире за месяц число случаев заболевания COVID-19 выросло на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Об этом говорится в соответствующем отчёте ВОЗ.

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#болезнь
#россия
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Психиатр Исаев предупредил об опасности алкоголизма от употребления шампанского
23 декабря 2023, 06:06

Фото: iStock/Liudmila_Chernetska

Аналогия между шампанским и празднованием Нового года формирует психологический стереотип о его безвредности — а между тем, игристое вино, как и другие напитки, способно привести к алкоголизму. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-психиатр Руслан Исаев.
«Шампанское несет в себе некий образ — статусный, возвышенный. <...> Здесь играют роль психологические стереотипы. <...> зависимость возникает не от пузырьков газа в шампанском. Дело в совокупном количестве этанола, который там содержится», — объяснил специалист.

По словам психиатра, увлечение шампанским может со временем превратиться в пристрастие к более крепкому алкоголю. Поэтому при первых же проявлениях зависимости рекомендуется обращаться за психологической и медицинской помощью.

Особую бдительность, подчеркнул Руслан Исаев, россиянам стоит проявлять в новогодние праздники, поскольку во время многодневных застолий люди часто теряют над собой контроль. После них людям бывает сложно выйти из состояния алкогольной зависимости, даже несмотря на имеющиеся у них социальные обязательства.

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#психиатр
#алкоголизм
#шампанское
#здоровье
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ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире за месяц выросла на 52%
23 декабря 2023, 04:38

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире за месяц число случаев заболевания COVID-19 выросло на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Об этом говорится в соответствующем отчёте ВОЗ.
Уточняется, что всего за указанный период зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. При этом количество случаев госпитализации пациентов с COVID-19 выросло на 23%. Так, более 118 тысяч человек по всему миру оказались в больницах с 13 ноября по 10 декабря.

В документе отмечается, что данная сводка не отражает фактическое количество заболеваний коронавирусом по всему миру, так как подобные отчёты предоставили только 105 стран.

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#заболевания
#коронавирус
#воз
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Британский онколог Ли: Лучше всего от похмелья помогают устрицы, орехи и яйца
23 декабря 2023, 03:29

Фото: iStock/Traitov

Врач-онколог из Великобритании Дебора Ли в беседе с изданием Express назвала продукты, которые помогают облегчить состояние организма при похмелье. Она отметила, что в первую очередь это касается тех из них, которые содержат цинк — он помогает уменьшить воспаление в организме, вызванное переизбытком алкоголя.
«Этот химический микроэлемент содержится в устрицах, мясе птицы, морепродуктах, орехах, крупах, яйцах, а в также молочной продукции», — отметила специалист.

Кроме того, употребление продуктов, содержащих никотиновую кислоту, также может облегчить состояние похмелья. К ним относятся мясо, рыба, грибы, картофель, авокадо и цельнозерновые. В частности, цельнозерновые тосты с яйцами, авокадо и шпинатом на завтрак после алкогольных возлияний, помимо прочего, помогут также поднять и уровень глюкозы в крови.

Ещё одна диетологическая рекомендация от доктора Ли — есть нас завтрак после похмелья овсяную кашу. Она также поможет улучшить общее состояние измученного алкогольным токсикозом организма.

Ранее диетолог Клиффорд Стефан отметил, что при похмелье нет смысла пить кофе, ведь он может даже усугубить симптомы алкогольной интоксикации и травмировать поврежденную слизистую оболочку желудка. Вместо этого специалист порекомендовал пить воду с лимоном и морской солью.

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#великобритания
#алкоголь
#врачи
#советы
#здоровье
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Врач Аскерова: Злоупотребление алкоголем может привести к слепоте
22 декабря 2023, 20:39

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава Московской области Нурлана Аскерова заявила, что злоупотребление алкоголя может привести к потере зрения.
«Систематическое употребление алкоголя приводит к атрофии зрительного нерва. Алкогольные напитки расширяют сосуды, тем самым увеличивая давление на глазное яблоко. Злоупотребление спиртным может привести к частичной или полной потере зрения», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Аскерова.

Однако негативно сказаться на здоровье глаз может не только алкоголь. Также опасно для зрения, по словам врача, злоупотребление мучными изделиями, в частности хлебом. Также это касается продуктов, содержащих Е-добавки, такие, как чипсы, сухарики, газированные напитки и так далее.

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#алкоголь
#зрение
#здоровье
#офтальмолог
#питание
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Актриса Дмитриева со студентами МХАТа показали сказку детям из онкодиспансера
22 декабря 2023, 20:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Актриса театра и кино Евгения Дмитриева и студенты школы-студии МХАТ устроили предновогодний праздник для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы впервые приехали к детям в онкодиспансер в качестве волонтёров. Хотя сейчас идёт сессия, мы за две репетиции собрали читку-игру «12 месяцев». Очень рады, что дети были вовлечены в наше мероприятие, несмотря на тяжесть болезни», – рассказала Дмитриева.
В детском отделении онкодиспансера – 60 коек и девять коек дневного стационара. Там лечатся пациенты с рождения до 18 лет с возможностью продолжения лечения до 21 года. Им проводят специальное лечение – как хирургическое, та и лекарственное, в том числе химиотерапию и лучевую терапию.

Как отметили в министерстве, лечение проводится по современным программам, с использованием всего арсенала доступных методов терапии.

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#минздрав мо
#онкология
#диспансер
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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Сомнолог Кудинов заявил о смертельной опасности нетрезвого засыпания
22 декабря 2023, 20:08

Фото: istockphoto.com

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что опасно засыпать в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это может спровоцировать инфаркт или инсульт.
«Из-за алкоголя у гражданина будут возникать остановки дыхания во сне! Этанол расслабляет мышцы, в том числе, и диафрагму, из-за чего человек на некоторое время перестает дышать. <…> Возникающий дефицит кислорода приводит к инфарктам, инсультам и внезапной смерти во сне. <…> Пьяным спать ложиться нельзя! Можете не проснуться», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Он отметил, что во избежание негативных последствий для здоровья и жизни алкоголь необходимо употреблять не ранее, чем за четыре часа до сна. Особенно осторожными в этом плане надо быть людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также тем, кто страдает от ожирения.

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#алкоголь
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#сомнолог
#сон
#здоровье
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Свыше 300 тысяч доз вакцины от трёх инфекций ввели в оборот в России
Более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита ввели в оборот
22 декабря 2023, 18:27

Фото: iStock/Alernon77

Свыше 367 тысяч доз вакцины от трёх опасных инфекций – кори, краснухи и паротита – введены в гражданский оборот. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
Он отметил, что трёхкомпонентная вакцина успешно прошла государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора. Компания «Нацимбио» 22 декабря приступила к поставке препарата из своего подмосковного распределительного центра в другие регионы России.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в России наблюдается дефицит вакцин в 12 регионах. Основной причиной этому стал активный приток трудовых мигрантов из СНГ и беженцев с Украины.

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#вакцина
#инфекция
#россия
#препараты
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После капитального ремонта открыли пять медицинских учреждений в Подмосковье
22 декабря 2023, 16:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье после капитального ремонта сегодня открыли сразу 5 медучреждений. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Обновленные медицинские учреждения были открыты в Кашире, Наро-Фоминске, Истре, Подольске и Жуковском.

«В этом году обновили более 160 учреждений.<…> Также запустили проект «Поликлиника. Перезагрузка» - приводим поликлиники к единому стандарту. В прошлом году «перезагрузку» прошли 50 медучреждений, в этом – 100, а также дополнительно - 30 стоматологий. Мы знаем, насколько каждый объект здрава важен и необходим жителям Подмосковья, поэтому стараемся уделять внимание не только новым, но и действующим учреждениям. Наша задача – сделать так, чтобы все поликлиники, амбулатории, стационары соответствовали современным стандартам и ожиданиям людей<…> », - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что на 2024 год уже запланировали модернизацию 120 объектов и капитальный ремонт 30 объектов социальной инфрастурктуры.

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В медучреждения Подмосковья с начала года поступило более 60 рентген-аппаратов и маммографов
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#андрей воробьёв
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