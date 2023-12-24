Врач Логачева предупредила россиян о риске летального исхода при гриппе

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Грипп уносит жизни около 600 тысяч человек в год и вызывает осложнения у 10-12% пациентов. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.
Осложнения гриппа могут включать одышку, цианоз и признаки гриппозной пневмонии. Последняя сопровождается сильной интоксикацией и может привести к нарушению сознания и жизнеугрожающим состояниям.
Внелёгочные формы осложнений, такие как поражение нервной системы и сердечно-сосудистой системы, встречаются реже.
В зоне потенциального риска осложнений гриппа находятся люди с сердечной недостаточностью, легочными патологиями и микст-инфекциями. Однако, по словам Логачёвой, врача необходимо вызывать ещё при самом начале болезни, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями — такими, как сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечная, почечная и печёночная недостаточности, ВИЧ-инфекция, СПИД либо ожирение.
Ранее стало известно, что российские больницы начали экстренно закупать медикаменты. Массовая закупка происходит на фоне большого количества заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса.
У 12-летней девочки, которая умерла в поезде Тюмень - Адлер был выявлен грипп А, так же как и у 15 госпитализированных детей, ехавших из лагеря. Об этом сообщил саратовский Роспотребнадзор.
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«На фоне тяжелых или молниеносных форм гриппа может развиться острое жизнеугрожающее состояние — инфекционно-токсический шок. На развитие такого осложнения указывают снижение артериального давления, выраженная тахикардия, резкое падение температуры и отключение сознания. Такого пациента может не стать от полиорганной недостаточности и отека головного мозга. Также может развиваться респираторный дистресс-синдром, и такие пациенты уже в течение суток нуждаются в госпитализации и переводятся на искусственную вентиляцию лёгких», — предупредила врач.
В зоне потенциального риска осложнений гриппа находятся люди с сердечной недостаточностью, легочными патологиями и микст-инфекциями. Однако, по словам Логачёвой, врача необходимо вызывать ещё при самом начале болезни, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями — такими, как сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечная, почечная и печёночная недостаточности, ВИЧ-инфекция, СПИД либо ожирение.
Ранее стало известно, что российские больницы начали экстренно закупать медикаменты. Массовая закупка происходит на фоне большого количества заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса.
У 12-летней девочки, которая умерла в поезде Тюмень - Адлер был выявлен грипп А, так же как и у 15 госпитализированных детей, ехавших из лагеря. Об этом сообщил саратовский Роспотребнадзор.
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Артем Путинцев