Психолог рассказала о роли питомцев при снижении стресса у владельцев

17 июня 2026, 17:47

Психолог Климова: контакт с животными снижает уровень стресса

Фото: iStock/Sergey Dementyev

Контакт с домашними животными снижает уровень стресса, однако чаще всего эффект является кратковременным, поскольку причины тревожности остаются нерешенными. Об этом рассказала семейный психолог и психотерапевт Ольга Кушнарева.





По ее словам, во время поглаживания кошки или собаки нервная система отвлекается от тревожных мыслей и снижается уровень внутреннего напряжения.





«Речь идет лишь о кратковременном облегчении, которое не устраняет первопричины стресса. Конфликты, эмоциональное выгорание, финансовые трудности или одиночество остаются вне этой "мгновенной поддержки". Питомец может помочь пережить острый момент, но не способен решить системные проблемы, вызывающие тревогу», — пояснила Кушнарева в разговоре с «Известиями».