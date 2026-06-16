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Психолог Зайцева объяснила, как определить зависимость от телефона

Фото: iStock/fizkes

Заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Лилия Зайцева рассказала, по каким признакам можно распознать зависимость от гаджетов. Ее слова приводит «Татар-информ».



Специалист отметила, что тревожным сигналом считается ситуация, когда человек заглядывает в телефон на пять минут, а возвращается к реальности спустя полтора часа. Поводом для беспокойства также является привычка «уходить в телефон» при любом ожидании или скуке.

«Понятно, что совсем избавиться от гаджетов нельзя, это и не нужно. Правильно научиться ими пользоваться как взрослому, так и ребенку — вот в чем задача», — заключила собеседница агентства.
Ранее она рассказывала, какие признаки могут указывать на чрезмерное увлечение ребенка гаджетами и как родителям правильно реагировать на проблему.
Лидия Пономарева

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