Психолог Зайцева объяснила, как определить зависимость от телефона
Заведующая психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Лилия Зайцева рассказала, по каким признакам можно распознать зависимость от гаджетов. Ее слова приводит «Татар-информ».
Специалист отметила, что тревожным сигналом считается ситуация, когда человек заглядывает в телефон на пять минут, а возвращается к реальности спустя полтора часа. Поводом для беспокойства также является привычка «уходить в телефон» при любом ожидании или скуке.
«Понятно, что совсем избавиться от гаджетов нельзя, это и не нужно. Правильно научиться ими пользоваться как взрослому, так и ребенку — вот в чем задача», — заключила собеседница агентства.Ранее она рассказывала, какие признаки могут указывать на чрезмерное увлечение ребенка гаджетами и как родителям правильно реагировать на проблему.