Психолог назвала неочевидную причину кома в горле
Психолог Джемма Деспьерто заявила, что ком в горле может возникнуть из-за сдерживания эмоций. Об этом пишет издание Infosalus.
Эксперт утверждает, что психика и тело тесно взаимосвязаны, по этой причине оно начинает подавать сигналы, когда человек подавляет свои эмоции. Это может проявляться в виде мышечного напряжения или комка в горле, объяснила психолог.
Последний симптом часто возникает из-за подавленного страха или разочарования, подчеркнула специалист. Таким образом, тело всегда отражает те потребности, которые необходимо удовлетворить. Первый шаг к здоровому управлению эмоциями — это изменение своего отношения к ним и признание всех эмоций, даже самых неприятных, добавила Деспьерто.
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