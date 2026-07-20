Психолог назвала неочевидную причину кома в горле

20 июля 2026, 13:21

Психолог Деспьерто: Ком в горле может возникнуть из-за сдерживания эмоции страха

Фото: iStock/kieferpix

Психолог Джемма Деспьерто заявила, что ком в горле может возникнуть из-за сдерживания эмоций. Об этом пишет издание Infosalus.