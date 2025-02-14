Подмосковные гостевые семьи получили новые ежемесячные выплаты

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Там напомнили, что с 1 января в Московской области заработал закон, предусматривающий ежемесячные выплаты гостевым приёмным семьям, принявшим на временное воспитание ребёнка до возвращения в родную семью.
«Каждый ребёнок чувствует себя комфортнее, находясь в семье, а не в учреждении. Сейчас активно развиваем в регионе гостевое родительство. Это семьи, куда ребенок попадает на небольшой период. Они временно заботятся о ребёнке, пока наши специалисты работают с семьёй и помогают выйти из сложной ситуации. С этого года мы ввели выплаты от 19 до 24 тыс. рублей ежемесячно на детей, которые поддержат такие семьи», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как уточнили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, размер ежемесячной выплаты зависит от возраста ребёнка. Назначается выплата беззаявительно.
Гостевые семьи проходят специальное обучение и имеют опыт воспитания не менее трёх лет. Ребёнок попадает в такую семью только по желанию и находится в ней максимум восемь месяцев.
Обучиться приёмному родительству в Подмосковье можно в специальной школе. Достаточно подать заявление для записи на портале госуслуг.
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Лора Луганская