Психолог рассказала, почему подростки бунтуют
Подростки часто раздражительны, ведут себя грубо, и связано это с гормональными и психологическими изменениями и поиском своего места в жизни. Об этом рассказала профессор, кандидат психологических наук, руководитель сектора исследования одаренности Виктория Юркевич.
По словам эксперта, подросткам не нравится, когда родители и учителя продолжают общаться с ними как с детьми, при этом требуя взрослого поведения. Такое противоречие только усиливает их напряжение.
«Учителя и родители, которые умеют обращаться к подросткам с достаточным уважением, но при этом сохраняют требования и дисциплину, получают более открытые и доверительные отношения с детьми. Дети реагируют на сочетание понимания и ясных рамок», — пояснила Юркевич в беседе с Pravda.Ru.
Она подчеркнула, что часть проблем можно корректировать именно через понимание и поддержку. Необходимо поддерживать баланс между требованиями и вниманием, чтобы подросток чувствовал себя и взрослым, но получал от взрослых необходимую поддержку.
В свою очередь практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» Дмитрий Чернышов рассказал «Известиям», что современные дети относятся к родителям потребительски.
«Сегодня любой каприз удовлетворяется парой кликов. Доступность маркетплейсов обесценила материальный мир. Для ребенка, выросшего в условиях тотальной доступности, новейший смартфон или наушники — это норма, а не мечта, которую обязаны обеспечить родители. Если этого не происходит, то возникает претензия к родителям», — пояснил эксперт.
По его словам, современная молодежь дольше остаётся зависимой от родителей и воспринимает их поддержку в качестве нормы. Чернышов посоветовал говорить с детьми на равных и вовлекать их в планирование бюджета, отправлять работать на каникулах и привлекать к волонтёрской деятельности.