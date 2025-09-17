Психолог рассказала, почему подростки бунтуют

17 сентября 2025, 20:48

Психолог Юркевич: подросткам важно уделять достаточное количество внимания

Фото: iStock/Dima Berlin

Подростки часто раздражительны, ведут себя грубо, и связано это с гормональными и психологическими изменениями и поиском своего места в жизни. Об этом рассказала профессор, кандидат психологических наук, руководитель сектора исследования одаренности Виктория Юркевич.





По словам эксперта, подросткам не нравится, когда родители и учителя продолжают общаться с ними как с детьми, при этом требуя взрослого поведения. Такое противоречие только усиливает их напряжение.





«Учителя и родители, которые умеют обращаться к подросткам с достаточным уважением, но при этом сохраняют требования и дисциплину, получают более открытые и доверительные отношения с детьми. Дети реагируют на сочетание понимания и ясных рамок», — пояснила Юркевич в беседе с Pravda.Ru.

«Сегодня любой каприз удовлетворяется парой кликов. Доступность маркетплейсов обесценила материальный мир. Для ребенка, выросшего в условиях тотальной доступности, новейший смартфон или наушники — это норма, а не мечта, которую обязаны обеспечить родители. Если этого не происходит, то возникает претензия к родителям», — пояснил эксперт.