В Подмосковье школьникам рассказали о цифровой безопасности

12 сентября 2025, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В начале учебного года во всех школах Московской области прошёл урок «Цифровая и телефонная безопасность». Занятия прошли на уроках «Разговоры о важном», рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.





