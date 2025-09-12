Достижения.рф

В Подмосковье школьникам рассказали о цифровой безопасности

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В начале учебного года во всех школах Московской области прошёл урок «Цифровая и телефонная безопасность». Занятия прошли на уроках «Разговоры о важном», рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.



Школьники узнали, как защитить личные данные в интернете, установить надёжные пароли и распознать фейковые новости и вредоносный контент. Рассказали, как не попасться на уловки мошенников по телефону и в сети.

Для учащихся разных возрастов подготовили видеоуроки:
• 1–4 классы — безопасный интернет;
• 5–7 классы — цифровая гигиена;
• 8–9 классы — опасности в интернете;
• 10–11 классы — мошенничество.

ГУРБ Подмосковья призывает родителей обсудить с детьми то, как защититься от мошенников и безопасно пользоваться интернетом.
Ирина Паршина

