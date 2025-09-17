Преступники, алкоголики и наркоманы: в российском регионе детей насилуют родственники и отчимы
В Тюменской области в 2024 году домашнему сексуальному насилию подверглись 24 ребенка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный парламент.
Преступления против детей совершали их родственники или отчимы. Всего за прошлый год насчитывается 41 такой случай.
Ситуация показывает, что женщины нередко соединяют жизнь с ранее судимыми мужчинами, мигрантами, а также с теми, кто страдает алкогольной и наркотической зависимостью. Когда поднимается вопрос о совместном проживании, интересы детей обычно не учитываются.
Депутаты потребовали усилить надзор за такими семьями. Как говорится в законопроекте, комиссия по делам несовершеннолетних сможет выявлять, в каких домах дети находятся в присутствии лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. Чтобы предотвратить подобные случаи, с такими гражданами планируют проводить профилактическую работу.
