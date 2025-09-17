Преступники, алкоголики и наркоманы: в российском регионе детей насилуют родственники и отчимы

17 сентября 2025, 12:43

В Тюменской области требуют усилить контроль за судимыми, живущими с детьми

Фото: iStock/nixki

В Тюменской области в 2024 году домашнему сексуальному насилию подверглись 24 ребенка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный парламент.