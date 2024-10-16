Психолог Рыжов заявил об опасности современного воспитания детей

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Доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявил, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.
По его словам, оно может приводить к недосоциализации личности, неготовности человека к реалиям жизни.
Ранее клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявляла, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.
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«Когда мы полностью отказываемся от наказаний, мы рискуем создать ситуацию, где ребёнок не получает чёткого представления о границах допустимого поведения. Это может привести к тому, что процесс социализации будет неполноценным. Ребёнок может вырасти, не понимая многих социальных норм и ограничений, что затрудняет его адаптацию к взрослой жизни», – пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявляла, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.
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Мелисса Тимофеева