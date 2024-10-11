Психолог Крутских раскрыла эффективные способы побороть осеннюю хандру

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Клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявила, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.
Она также объяснила, что причинами угнетённого состояния людей в осеннюю пору являются сокращение светового дня, изменение температуры и повышенная сезонная заболеваемость.
Специалист добавила, что явными признаками осенней хандры являются апатия, пониженный аппетит, проблемы со сном, изоляция. Крутских рекомендовала обращаться за помощью к специалистам при обнаружении у себя таких состояний.
А специалист Московской службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Игонина перечислила причины, по которым многих девушек привлекает типаж «плохого парня». К ним она отнесла заниженную самооценку, стремление чувствовать себя защищённой, бунт против принципов воспитания, личностные особенности отца, а также потребность в самовыражении и скука.
Ранее психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что повысить продуктивность и эффективность в любом деле в первую очередь помогает правильная мотивация, настрой человека.
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«Эти факторы в совокупности создают условия для возникновения осенней хандры, которая может перерасти в более серьезные формы депрессии», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Крутских.
Специалист добавила, что явными признаками осенней хандры являются апатия, пониженный аппетит, проблемы со сном, изоляция. Крутских рекомендовала обращаться за помощью к специалистам при обнаружении у себя таких состояний.
А специалист Московской службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Игонина перечислила причины, по которым многих девушек привлекает типаж «плохого парня». К ним она отнесла заниженную самооценку, стремление чувствовать себя защищённой, бунт против принципов воспитания, личностные особенности отца, а также потребность в самовыражении и скука.
«Мужественность — это прекрасно. Только далеко не все способны отличить ее от чересчур романтизированного современностью «плохиша». А ведь ему в жизни, а не в фильме, присущи еще и эгоизм, грубость, склонность к ревности, абьюзу, а также отсутствие эмпатии, игнорирование чужих потребностей и желаний», — резюмировала в беседе с «Вечерней Москвой» Игонина.
Ранее психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что повысить продуктивность и эффективность в любом деле в первую очередь помогает правильная мотивация, настрой человека.
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