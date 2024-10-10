Психиатр Вилков назвал основной ингредиент продуктивности

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Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков заявил, что повысить продуктивность и эффективность в любом деле в первую очередь помогает правильная мотивация, настрой человека.
«Если мотивация находится на высоком уровне, это положительно влияет на повышение продуктивности. Важно избегать переутомлений, необходимо делать определенные задачи с перерывами, давая себе время для отдыха и восстановления для того, чтобы не возникало чувство усталости», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Вилков.
Также для повышения продуктивности важно хвалить себя за промежуточные результаты и вести здоровый образ жизни, добавил специалист.
До этого психолог Майя Голубева раскрыла признаки мужчины-абьюзера.
«Абьюзер старается регулировать все сферы жизни своей жертвы, подавляя её свободу. Также он применяет различные методы эмоционального насилия, такие как унижения и угрозы, чтобы подорвать самооценку жертвы, заставляя её чувствовать себя беспомощной и зависимой. Абьюзер использует манипуляции и ложь, чтобы достичь своих целей, создавая иллюзию контроля», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Голубева.
Она подчеркнула, что при обнаружении у своего партнёра таких признаков, необходимо немедленно обращаться за помощью к профессионалам.
Ранее психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявляла, что наиболее частыми причинами ссор в отношениях являются деньги, дети, а также взаимоотношения и распределение обязанностей в семье.
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