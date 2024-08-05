«Счастье любит тишину»: Психолог раскрыл, почему Бородина на самом деле скрывала отношения

Фото: РИА Новости / Светлана Шевченко
«Я в тебе нашел абсолютно все», — подписала Ксения Бородина новую фотографию с возлюбленным Николаем Сердюковым. В последнее время она особенно щедра на «любовные кадры», что многие считают странным, потому что после развода с Курбаном Омаровым она скрывала личную жизнь, объясняя это тем, что «счастье любит тишину».
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, что вера в то, что появившаяся очень давно фраза «счастье любит тишину» напрямую связана с психологической боязнью потерять это счастье.
По мнению психоаналитика, когда люди чувствуют, что внезапно в их жизнь пришло долгожданное счастье, связанное с любовью, с присутствием нового человека, то даже прагматики и материалисты начинают бояться это счастье потерять.
«Счастье любит тишину» из уст Ксении Бородиной означает, судя по разговору с Ириной Смолярчук, что телеведущая восхищается и наслаждается приятными эмоциями в кругу близких и таким образом сохраняет свое счастье.
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«Когда у человека случились драматические события, он хочет поделиться этим, чтобы горе буквально разделить с другими людьми, услышать слова поддержки, что скоро станет легче. А когда человек становится счастливым от того, что сбылась мечта или случилась какая-то роковая любовная встреча, если говорить о Бородиной, например, в этот момент человек начинает бояться сам себя. Есть предубеждения, которые нам достаются от родителей, неважно, какое у нас образование, даже если техническое и все можно объяснить с точки зрения науки. У Эйнштейна однажды спросили: «Вы великий физик, а верите в эту глупость — у вас висит подкова», а он ответил: «Она работает независимо от того, верю я в нее или нет»», — объяснила эксперт.
По мнению психоаналитика, когда люди чувствуют, что внезапно в их жизнь пришло долгожданное счастье, связанное с любовью, с присутствием нового человека, то даже прагматики и материалисты начинают бояться это счастье потерять.
«Мы не раз слышали, когда мать свой дочери говорила, чтобы та не хвалилась и не разглашала. Потому что есть мнение, что многие люди завидуют. Человек может сделать непреднамеренное зло, но не для того, чтобы навредить человеку, а для того, чтобы успокоить самого себя. Когда человек счастлив, за него радуется малое количество людей, это чаще всего именно близкие», — поделилась специалист.
«Счастье любит тишину» из уст Ксении Бородиной означает, судя по разговору с Ириной Смолярчук, что телеведущая восхищается и наслаждается приятными эмоциями в кругу близких и таким образом сохраняет свое счастье.
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Анастасия Бондарева