«Счастье любит тишину»: Психолог раскрыл, почему Бородина на самом деле скрывала отношения

Публика США и Европы прекрасно принимает артистов из России, однако есть и те, кто за деньги выходит с протестами, разжигая ненависть к РФ и ее культуре. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал народный артист Игорь Бутман. Он отметил, что последний раз его коллектив выступал в США в конце прошлого года, а в Европе выступлений сейчас нет вообще.