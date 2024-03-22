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Психолог Бусловский назвал лучший способ борьбы с весенней депрессией

22 марта 2024, 12:11
Фото: iStock/Photodjo

Фото: iStock/Photodjo

С наступлением весны многие чувствуют постоянную усталость, испытывают раздражительность и апатию, а также ухудшение настроения. О том, что поможет избавиться от этих неприятных симптомов «сезонной хандры», рассказал медицинский психолог больницы в Черноголовке Николай Бусловский, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Весенняя хандра» — не что иное, как депрессивное состояние. То есть депрессии ещё нет, но имеются предпосылки к болезни. Чтобы поддержать себя и не дать недугу развиться, лучше всего подойдут физические упражнения. Особенно — на свежем воздухе и в светлое время суток. Ходите, бегайте, катайтесь на велосипеде», — посоветовал Бусловский.
Он пояснил, что посильная физическая нагрузка улучшает тонус мышц и настроение, так как способствует выработке эндорфинов — гормонов, которые положительно влияют на эмоциональное состояние человека.


Кроме того, необходимо наладить качественный сон — это улучшает деятельность мозга. Полезно также есть больше овощей и фруктов, так как после зимы организму может не хватать витаминов.

Психолог добавил, что если все эти меры не помогут улучшить состояние в течение недели, следует обратиться к врачу.

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Врач Евсеева назвала основные симптомы болезни Паркинсона
22 марта 2024, 12:35

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева, как распознать симптомы болезни Паркинсона. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач рассказала, что болезнь Паркинсона является хроническим неврологическим заболеванием, при котором нарушаются движения из-за дегенерации нейронов в мозге

«Основными симптомами недуга являются дрожь в покое, замедленность движений, жесткость мышц и потеря равновесия. Также пациенты с данным заболеванием часто испытывают изменения в походке и речи.Если у вас появились указанные признаки, следует обратиться к неврологу», — объяснила Елена Евсеева.

специалист добавила, что направление можно получить у терапевта и записаться через кол-центр по номеру 122 или чат-бота.

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В Подмосковья в пять раз снизилась смертность от туберкулёза
22 марта 2024, 12:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Смертность от туберкулёза в Московской области за последние восемь лет снизилась в пять раз, значительно уменьшилась и заболеваемость. Об этом сообщил главный фтизиатр Подмосковья, главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Московская область демонстрирует хорошие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. В частности, заболеваемость туберкулезом за последние восемь лет уменьшилась более, чем в два раза, а смертность снизилась в пять раз», — сказал Смердин.
Он добавил, что таких результатов удалось добиться благодаря постоянным профилактическим работам, а также доступной пациентам диагносте и лечению.

В настоящее время на территории Подмосковья работает 12 филиалов центрального областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также 28 туберкулёзных кабинетов и диспансерных отделений на базе окружных больниц. Кроме того, имеется шесть станционеров на 900 коек.

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Хирург Перетечиков рассказал для чего используются компрессионные чулки

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#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Хирург Перетечиков рассказал для чего используются компрессионные чулки
22 марта 2024, 11:20

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Замглавврача Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. по хирургии Александр Перетечиков рассказал, зачем нужны компрессионные чулки или эластичные бинты. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что компрессионные чулки это вид медицинского белья, которое предназначено для профилактики варикозного расширения вен, а также способствует восстановлению.

«Малоподвижность после операции приводит к снижению скорости кровотока и повышению вязкости крови. Из-за этого возникает вероятность образования тромба. Дополнительная опасность малоподвижного периода — варикоз. Компрессионные чулки для операций создают физиологически распределенное давление на ноге: в области лодыжки оно максимальное и уменьшается по направлению к бедру. Действие медицинского белья направлено на поддержание нормальной скорости кровотока и снижению риска образования тромба», — поделился Александр Перетечиков.

Также врач добавил, что компрессионные чулки используются до и после родов, так как за несколько недель до рождения ребенка повышается вязкость крови.

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В Люберцах врачи спасли ребенка с редким заболеванием кишечника
22 марта 2024, 10:36

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Детские люберецкие врачи прооперировали ребенка с редким заболеванием кишечника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
7-летнего мальчика доставили в больницу из-за постоянных запоров, которые начались еще в детстве. В ходе осмотра врачи поставили диагноз — врожденная болезнь Гиршпрунга.

«Мы приняли решение о проведении лапароскопической операции. В ходе вмешательства мы удалили пораженную часть толстой кишки, низвели здоровый участок и реконструировали промежность. Послеоперационный период у ребенка протекал гладко. В настоящее время функции кишечника полностью восстановлены, а также налажен регулярный самостоятельный стул», — поделился детский хирург МОЦОМД, доктор медицинских наук, профессор Игорь Поддубный.

Стоит отметить, что в настоящий момент пациент проходит лечение в условиях кабинета катамнеза.

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В России пройдёт Международная акция «10 000 шагов к жизни»
22 марта 2024, 10:30

Фото: iStock/Drazen Zigic

7 апреля в России состоится Международная акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному Дню здоровья. Она пройдёт под девизом «Здоровье для всех!». Об этом сообщили в Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».
По инициативе организации акцию «10 000 шагов к жизни» включили в официальный план мероприятий Года волонтёрского движения в СНГ в формате дней единых действий.

Акция «10 000 шагов к жизни» проводится с целью повышения ежедневной двигательной активности, а также пропагандирует приверженность к ходьбе – самому доступному, физиологичному и естественному способу повышения физической активности, не требующему дополнительного оборудования и оснащения, отвечающему принципу «Здоровье для всех!».

Ежегодно в Акции принимает участие более миллиона человек.

В текущем году мероприятие планируется провести к Всемирному Дню здоровья – 7 апреля и к Всемирному Дню сердца – Всероссийскому Дню ходьбы 29 сентября и 5 октября. Также возможно проведение акции к Дню молодёжи 29 июня.

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Для мам маленьких пациентов онкодиспансера Подмосковья устроили день красоты
22 марта 2024, 10:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

День красоты организовали волонтёры фонда «Сила Веры» для матерей маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Приглашённые матера предложили женщинам различные бьюти-процедуры, включая косметологические, а также маникюр, контуринг бровей и прочее.

«Праздник приурочен к Международному женскому дню, но мы целенаправленно провели его позже. Это связано с тем, что в праздничные дни у мастеров была сильная загруженность, и нам не хотелось, чтобы волонтёры отвлекались от основных клиентов. Мы за то, чтобы всем было комфортно и приятно работать». — рассказала основательница фонда «Сила Веры» Вера Гогина.
День красоты очень поддержал мам и бабушек маленьких онкопациентов, подарил им заряд позитива и сил.

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Врач Ворслов предупредил об опасности высокого пульса перед сном

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#минздрав мо
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Пожилые пары рассказали о способах наслаждаться сексом в зрелом возрасте
22 марта 2024, 09:34

Фото: istockphoto/dragana991

С возрастом секс и отношение к нему неизбежно меняются. Пожилые пары рассказали, каким образом им удаётся поддерживать сексуальное влечение и получать удовольствие от интимной близости.
Например, 84-летняя Джоан и 69-летний Пол не стесняются использовать различные специальные средства для поддержания физиологического возбуждения, передаёт издание Men's Health. Благо, современная медицина и фармацевтика предоставляют их в изобилии. Джоан использует специальную смазку и крем с эстрогеном, а Пол принимает препарат для усиления эрекции. Но главным секретом полноценной интимной жизни супруги назвали внимание и взаимное уважение.

Другие пожилые супруги, 75-летняя Куки и 69-летний Алан признались, что с возрастом им пришлось заново учится заниматься сексом, так как организм начал функционировать совсем по-другому. Они считают, что нужно просто принять те изменения, которые происходят с телом. Супруги отмечают, что они стали менее активны в спальне, но это вовсе не означает, что они стали получать меньше удовольствия от секса. Используя новые способы взаимных ласк и секс-игрушки они продолжают сохранять гармонию и получать наслаждение от сексуальных отношений.

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Врач Ворслов предупредил об опасности высокого пульса перед сном
21 марта 2024, 20:32

Фото: istockphoto.com/mheim3011

Член-корреспондент Российской экологической академии, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Леонид Ворслов заявил, что высокий пульс перед сном может говорить о гипоксии, поэтому при таком симптоме надо срочно обращаться к врачу.
«Чаще это связано с гипоксией, то есть с нехваткой кислорода, которую испытывают органы и ткани. Кислород доставляется кровью, в частности, эритроцитами, и повышенный пульс возникает при снижении количества эритроцитов или при сниженном гемоглобине. Гипоксия может быть вызвана тем, что эритроциты слишком крупные, что бывает при дефиците витамине B12», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Ворслов.

В этой связи он заявил о необходимости при повышенном пульсе исключить нехватку железа и витамина B12 в организме.

Также пульс может подниматься по многим другим причинам, среди которых сахарный диабет, вегетососудистая дистония, болезни надпочечников и т. д.

Ранее специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявлял, что одним из симптомов, которые могут угрожать жизни, является дыхательная недостаточность.

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#врач
#болезни
#здоровье
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Назван очевидный симптом, при котором немедленно надо вызывать скорую
Врач Эдигер: При дыхательной недостаточности надо срочно вызывать медиков
21 марта 2024, 20:01

Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что одним из симптомов, которые могут угрожать жизни, является дыхательная недостаточность.
При подобной ситуации необходимо немедленно вызвать скорую помощь, отметил врач.

«Есть ряд симптомов, которые угрожают жизни. Самый элементарный и очевидный — это дыхательная недостаточность, когда наблюдаются два момента. Первый — это нарушение либо резкое увеличение количества дыхательных движений. Должно насторожить и состояние, при котором их становится меньше», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Дыхательная недостаточность может быть вызвана многими факторами, среди которых проблемы с центральной нервной системой и сердечно-сосудистыми осложнения.

Ранее терапевт Зои Уильямс предупредила, что несмотря на то, что зевота — это естественное явление, в некоторых случаях она может сигнализировать о наличии опасных заболеваний.

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#врач
#скорая помощь
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