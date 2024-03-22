Психолог Бусловский назвал лучший способ борьбы с весенней депрессией

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С наступлением весны многие чувствуют постоянную усталость, испытывают раздражительность и апатию, а также ухудшение настроения. О том, что поможет избавиться от этих неприятных симптомов «сезонной хандры», рассказал медицинский психолог больницы в Черноголовке Николай Бусловский, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Весенняя хандра» — не что иное, как депрессивное состояние. То есть депрессии ещё нет, но имеются предпосылки к болезни. Чтобы поддержать себя и не дать недугу развиться, лучше всего подойдут физические упражнения. Особенно — на свежем воздухе и в светлое время суток. Ходите, бегайте, катайтесь на велосипеде», — посоветовал Бусловский.Он пояснил, что посильная физическая нагрузка улучшает тонус мышц и настроение, так как способствует выработке эндорфинов — гормонов, которые положительно влияют на эмоциональное состояние человека.
Психолог добавил, что если все эти меры не помогут улучшить состояние в течение недели, следует обратиться к врачу.
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