Роскачество посоветовало съедать заправленную окрошку за 6–8 часов
В пресс-службе Роскачества посоветовали употребить окрошку после заправки кефиром, сывороткой или квасом в течение 6–8 часов и хранить нарезанные продукты отдельно до подачи. Об этом сообщает «Лента.ру».
Эксперты рассказали, что для традиционного русского холодного супа на квасе стоит выбирать продукт с названием «квас», а не «безалкогольный газированный напиток». В составе, по их словам, не должно быть консервантов, подсластителей, искусственных ароматизаторов и красителей. Для варианта на кефире они рекомендуют продукт с коротким сроком годности и мягким вкусом, где есть только молоко и закваска.
Для блюда, как отметили в Роскачестве, подойдет вареная колбаса со свининой, говядиной, яйцами, молоком, солью, сахаром и специями. Растительные белки или крахмал в составе, по оценке специалистов, говорят о нарушении рецептуры. Горошек эксперты советуют покупать в стеклянной таре, чтобы оценить его внешний вид. По их словам, самый вкусный продукт производят с мая по июль, что указывает на использование свежего сырья.
В Роскачестве добавили, что готовую окрошку можно держать в холодильнике не больше суток. При комнатной температуре блюдо оставлять опасно: уже через 2–3 часа в нем могут начать развиваться патогенные бактерии.
