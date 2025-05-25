Суд в Москве отменил взыскание долга по ЖКУ с Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова (фото: Telegram @renatalitvinova)
Суд отменил взыскание долга с Ренаты Литвиновой. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд в Москве отменил решение о взыскании долга за неуплату коммунальных услуг с режиссёра. Ранее соответствующий иск был подан ООО «Газпром Межрегионгаз Москва».
В середине апреля сообщалось, что Московский суд обязал актрису погасить все задолженности по ЖКУ. Отмечалось, что иск от газовой компании был направлен ещё в ноябре 2024 года, однако решение вступило в силу уже в этом году.
Напомним, что в настоящее время Литвинова проживает во Франции. В январе стало известно, что модель выставила на продажу свои наряды из-за нехватки средств на жизнь. Изначально их общая стоимость почти достигала 8,4 миллионов рублей, однако вскоре Рената снизила цену каждой позиции.
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В середине апреля сообщалось, что Московский суд обязал актрису погасить все задолженности по ЖКУ. Отмечалось, что иск от газовой компании был направлен ещё в ноябре 2024 года, однако решение вступило в силу уже в этом году.
Напомним, что в настоящее время Литвинова проживает во Франции. В январе стало известно, что модель выставила на продажу свои наряды из-за нехватки средств на жизнь. Изначально их общая стоимость почти достигала 8,4 миллионов рублей, однако вскоре Рената снизила цену каждой позиции.
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Анастасия Чинкова