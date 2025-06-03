Мужчина, уволенный за поцелуй с подчиненной, выиграл суд и получил 10 млн компенсации

В Китае менеджер вернул работу после того, как его уволили за поцелуй с коллегой
Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В Китае топ-менеджер Линь, руководитель производства в судоходной компании города Циндао, выиграл суд и получил компенсацию в размере 1,13 миллиона юаней (около 10,3 миллиона рублей) после увольнения за поцелуй с коллегой. Об этом сообщает South China Morning Post.



Инцидент произошел в 2015 году, когда камеры видеонаблюдения зафиксировали объятия и поцелуй Линя с подчиненной по фамилии Ши.

Работодатель расценил действия менеджера как сексуальные домогательства и злоупотребление служебным положением. Однако апелляционный суд, рассмотрев дело, встал на сторону Линя, установив, что компания не предоставила достаточных доказательств его личной выгоды от отношений с Ши. Более того, сама коллега подтвердила, что вступила в отношения с Линем добровольно.

Судьи отметили, что моральные аспекты поведения не могут служить основанием для увольнения, если они не прописаны в трудовом договоре. В результате суд обязал компанию восстановить Линя на работе и выплатить компенсацию за весь период его вынужденного отсутствия.

Дарья Осипова

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