Мужчина, уволенный за поцелуй с подчиненной, выиграл суд и получил 10 млн компенсации
В Китае топ-менеджер Линь, руководитель производства в судоходной компании города Циндао, выиграл суд и получил компенсацию в размере 1,13 миллиона юаней (около 10,3 миллиона рублей) после увольнения за поцелуй с коллегой. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел в 2015 году, когда камеры видеонаблюдения зафиксировали объятия и поцелуй Линя с подчиненной по фамилии Ши.
Работодатель расценил действия менеджера как сексуальные домогательства и злоупотребление служебным положением. Однако апелляционный суд, рассмотрев дело, встал на сторону Линя, установив, что компания не предоставила достаточных доказательств его личной выгоды от отношений с Ши. Более того, сама коллега подтвердила, что вступила в отношения с Линем добровольно.
Судьи отметили, что моральные аспекты поведения не могут служить основанием для увольнения, если они не прописаны в трудовом договоре. В результате суд обязал компанию восстановить Линя на работе и выплатить компенсацию за весь период его вынужденного отсутствия.
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