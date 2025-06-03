Мужчина, уволенный за поцелуй с подчиненной, выиграл суд и получил 10 млн компенсации

03 июня 2025, 09:32

В Китае менеджер вернул работу после того, как его уволили за поцелуй с коллегой

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В Китае топ-менеджер Линь, руководитель производства в судоходной компании города Циндао, выиграл суд и получил компенсацию в размере 1,13 миллиона юаней (около 10,3 миллиона рублей) после увольнения за поцелуй с коллегой. Об этом сообщает South China Morning Post.