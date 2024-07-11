Психотерапевт Фомин назвал неожиданную причину ДТП

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Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин заявил, что причиной опасных ДТП на дороге может стать сильный страх перед вождением.
«Бояться водить машину нормально даже при условии, если речь идет о профессионале. Чувство страха помогает уберечь автомобилиста от многих неприятных ситуаций на дороге. Но бывает страх парализующий. Так, водитель может буквально цепенеть от страха перед машиной, поэтому скорость его реагирования снижается. Это нередко приводит к аварии», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Фомин.
При сильном страхе врач рекомендовал попробовать найти причину своего страха, его источник, и поработать с ним. В ином случае он рекомендовал обратиться к специалисту.
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