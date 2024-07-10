«Гонка за место под солнцем»: Психолог рассказала, как перестать быть достигатором

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Современные реалии предполагают постоянное движение по карьерной лестнице, саморазвитие и «успешный успех», о котором говорят на многих популярных курсах и тренингах. Однако видимый успех не всегда приносит человеку ощущение счастья и удовлетворения, потому что часто человеку мало и он хочет большего. По этой причине «достигаторы» в погоне за титулами жертвуют собственным здоровьем, взаимоотношениями с близкими, отдыхом и так далее.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что во все времена существовали люди-достигаторы, отличающиеся друг от друга социальной средой.
По словам психолога, в вопросе достигаторства нужно подумать, зачем оно нужно, и, исходя из ответа, сформулировать определенные задачи, которые не станут причиной для физического и морального опустошения.
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«Если посмотреть на историю человечества, то люди всегда что-то доказывали. Поколение наших дедов доказывало миру, что они выиграли войну: экономические победы, стройки народного хозяйства, многодетность. Люди поколения 60-х годов доказывали себе, что могут получить бесплатное образование, воспользоваться квотой, сделать карьеру при огромном профиците вакансий, потому что в это время была статья в уголовном кодексе за тунеядство. Сегодня люди гонятся за местом под солнцем, которое обеспечит им благополучное существование», — объяснила эксперт.
По словам психолога, в вопросе достигаторства нужно подумать, зачем оно нужно, и, исходя из ответа, сформулировать определенные задачи, которые не станут причиной для физического и морального опустошения.
«Опять же человек должен задать вопрос: я это делаю ради чего? Чтобы доказать маме или чтобы доказать себе? Это разные задачи. Можно строить карьеру ради того, чтобы управлять бизнесом, сидя на острове и ополаскивая ноги в океане – это одна задача, другие задачи — если вырасти внутренне или встретить любовь. Надо разбираться со своими промежуточными задачами», — заключила специалист.
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Анастасия Бондарева