Психолог Кононов объяснил веру современных людей в гадалок и колдунов

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Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов заявил, что вера людей в современном мире в магов, гадалок и колдунов объясняется их стремлением к успокоению.
«Обратившийся к гадалке человек получает временное успокоение и поддержку, однако не решает проблему своего страха и сомнений. К сожалению, не все взрослые люди готовы отказаться от этих стереотипов, брать ответственность на себя, а возлагают надежду на так называемых гадалок или супертаблетки от всех болезней», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кононов.
Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин заявил, что причиной опасных ДТП на дороге может стать сильный страх перед вождением.
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