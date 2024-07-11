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Психолог Кононов объяснил веру современных людей в гадалок и колдунов

11 июля 2024, 20:05
Фото: iStock/sunnychicka

Фото: iStock/sunnychicka

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов заявил, что вера людей в современном мире в магов, гадалок и колдунов объясняется их стремлением к успокоению.


«Обратившийся к гадалке человек получает временное успокоение и поддержку, однако не решает проблему своего страха и сомнений. К сожалению, не все взрослые люди готовы отказаться от этих стереотипов, брать ответственность на себя, а возлагают надежду на так называемых гадалок или супертаблетки от всех болезней», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кононов.

Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин заявил, что причиной опасных ДТП на дороге может стать сильный страх перед вождением.

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#психолог
#человек
#люди
Жители Подмосковья составили топ-3 лучших ветеринарных станций региона
11 июля 2024, 20:55

Фото: iStock / Liudmila Chernetska

В Московской области составили рейтинг ветеринарных станций. Список сформирован на основе оценки жители, оставивших более 7 тыс. отзывов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«По результатам оценок большая часть учреждений Госветслужбы в Подмосковье получили более 4,7 баллов. Топ рейтинга включает три ветеринарных учреждения региона, работу которых отметили жители. Это Подольская участковая ветеринарная лечебница, Щёлковская станция по борьбе с болезнями животных и Ступинский ветеринарный пункт, обслуживающий посёлки Михнево и Жилёво», – отметили в ведомстве.
В подмосковном Минсельхозпроде напомнили, что по вопросам работы ветеринарных станций можно обращаться по телефону единого контакт-центра ветслужбы Подмосковья: 7(495)668-01-25. Звонить ежедневно, с 9:00 до 21:00.

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#подмосковье
#московская область
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Медведев заявил о крупных планах в производстве химии и порохов
РИА Новости: Медведев заявил о наращивании производства пороха
11 июля 2024, 20:07

Фото: IStock/Екатерина Штукина

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень.
Ранее он заявлял о необходимости решить проблему с «экстремально» низкими зарплатами инженеров. Он отметил, что ситуация, при которой работники этой профессии получают меньше курьеров, является неприемлемой.

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#зарплаты
#дмитрий медведев
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Автоэксперт Моржаретто выразил уверенность в отсутствии роста цен на авто КНР
11 июля 2024, 19:44

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что цены на китайские машины не вырастут, поскольку рост стоимости негативно скажется на авторынке.
Также для роста цен необходимо увеличение утилизационного сбора, а этого не предвидеться.

«Рост цен может произойти, если только правительство решит многократно увеличить утилизационный сбор. Но тогда это здорово подрубит не только китайские машины, но и весь авторынок. Плюс покупательская способность населения невысока, а кредиты сейчас очень дорогие», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Моржаретто.

Ранее эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявлял, что перегрев двигателя автомобиля происходит из-за некачественного антифриза или поврежденного радиатора охлаждения.

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#машины
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Жителям Подмосковья рассказали, как не допустить засоров канализации
11 июля 2024, 19:39

Фото: iStock / architectphd

Более чем в 3 тыс. подмосковных многоквартирных домах с начала года устранили засоры в канализации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как отметили в министерстве, подобные засоры приводят к таким проблемам, как затопление помещений, неприятный запах. Чтобы не допустить засора, нужно избегать некоторых действий.
«Нельзя выбрасывать в туалет предметы, не предназначенные для слива. Это остатки пищи, окурки, средства гигиены и масляные отходы. Также не стоит использовать систему водоотведения для удаления лекарственных препаратов, химических или других опасных веществ, которые могут нанести ущерб окружающей среде», – отметили в пресс-службе.
Как напомнили в Минчистоты, канализационные трубы – общедомовое имущество, и ответственность за их обслуживание лежит на управляющей компании. Если возник засор, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Управляющая компания обязана принять заявку и исполнить в регламентные сроки.

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#московская область
#коммунальные службы
#авария
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Психотерапевт Фомин назвал неожиданную причину ДТП
Психотерапевт Фомин: К авариям может приводить страх водить машину
11 июля 2024, 19:35

Фото: iStock/g-stockstudio

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин заявил, что причиной опасных ДТП на дороге может стать сильный страх перед вождением.
«Бояться водить машину нормально даже при условии, если речь идет о профессионале. Чувство страха помогает уберечь автомобилиста от многих неприятных ситуаций на дороге. Но бывает страх парализующий. Так, водитель может буквально цепенеть от страха перед машиной, поэтому скорость его реагирования снижается. Это нередко приводит к аварии», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Фомин.

При сильном страхе врач рекомендовал попробовать найти причину своего страха, его источник, и поработать с ним. В ином случае он рекомендовал обратиться к специалисту.

Ранее психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, какие девушки чаще всего становятся жертвами абьюзеров.

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#психолог
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Сахарный маньяк: Нутрициолог объяснила, почему возникает тяга к сладкому
Нутрициолог Коробейникова: сахар вызывает воспалительные процессы в тканях
11 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Сахар называют «сладкой смертью», про его вред написано немало статей и проведено различных исследований, где его даже сравнивают с наркотиком. Так ли это?
Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» заявила что, сахар, как и другие продукты, содержащие рафинированный сахар, это враги.
«Это самый быстрый способ нашему мозгу получить энергию. И на первый взгляд кажется, что все прекрасно, что человек расслабился. Но мы должны понимать, что энергии от сахара хватает ненадолго, бывает даже на несколько минут, а вот телу достаются большие проблемы», — сказала эксперт.

Она добавила, что сахар провоцирует воспалительные процессы в тканях организма, ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания.
«Чем быстрее подъем глюкозы после приема сахара, тем больше его потом хочется. И с этим ничего не поделать», — объяснила специалист.

По ее словам, умеренное желание сладкого — нормально, только получать его нужно не из сахаросодержащих продуктов, а из ягод, фруктов, пп-выпечки с хорошим составом.

Также Жанна Коробейникова обратила внимание на то, что постоянное желание к сладкому — это не особенность человека, а важный сигнал к проблеме.
«Когда человек твердит, что он сахарный маньяк, что это его характер и это навсегда, важно понимать, что это не так. Топ причин тяги к сладкому: бардак в питании (организм не получает необходимое из еды), в организме могла прописаться кандида, возникла проблема со сном или стресс. Все эти причины – красный сигнал опасности для мозга. Мозг в эту минуту пытается спасти организм, ищет быстрые источники энергии, чтобы спастись и защитить человека. Это придумано природой», — поделилась нутрициолог.

Здесь важно не заигрывать с мозгом, а разобраться в самой проблеме, чтобы избежать ​серьезных последствий.

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Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в «Сиянии»
11 июля 2024, 18:46

Фото: iStock/jorgeantonio

Американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на партнера Дюваль.
Женщина скончалась во сне от осложнений, которые были вызваны диабетом, в своем доме в штате Техас. Иные подробности о смерти Дюваль не разглашаются.

Самая известная роль актрисы — персонаж Венди Торранс, жены главного героя в фильме «Сияние» Стенли Кубрика. Примечательно, что режиссера обвиняли в психологическом насилии над Дюваль, поскольку он заставлял ее плакать по двенадцать часов на площадке ради нужных кадров, что отразилось на ее здоровье.

Актриса является обладательницей двух премий «Эмми» и приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале. С начала 2000-х она перестала сниматься в кино.

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Подмосковная команда вошла в число победителей конкурса «Это у нас семейное»
11 июля 2024, 18:27

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Итоги конкурса «Это у нас семейное» подвели в мастерской управления «Сенеж» на территории городского округа Солнечногорск, финальные испытания проводились 8 июля. В число 32 команд-победителей вошли представители Московской области, сообщает пресс-служба конкурса.
«Всего в финале победили 32 команды, в составе которых 227 человек. От Подмосковья победителями стала семья Журавлёвых. Все победители получили на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Эти деньги можно потратить на покупку дома или квартиры, а также на ипотеку», — говорится в сообщении.
Кроме того, все 300 семейных команд, вышедших в финал, получили в награду путешествие по стране.

Финалистов и победителей конкурса поздравили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, зампред правительства России Татьяна Голикова, а также уполномоченный при президенте России по правам ребенка, член Наблюдательного совета конкурса Мария Львова-Белова и ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Отмечается, что конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие в нём подали более 570 тысяч человек в составе более 102 тысяч семейных команд.

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#подмосковье
#солнечногорск
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Воробьёв поздравил подмосковных лицеистов с Гран-при физической олимпиады
11 июля 2024, 18:23

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил учащихся Физтех-лицея имени П.Л. Капицы, которые в составе сборной России завоевали Гран-при Международной научной физической олимпиады.
«Поздравляю с золотом Андрея Бахвалова, Максима Быстрова и Максима Черноуса! Ребята уже показывали хорошие результаты. Андрей и Максим – победители Всероссийской олимпиады школьников по физике, серебряные медалисты Азиатской олимпиады по физике. Максим Черноус – призёр заключительного этапа ВсОШ по физике. Парни, мы вами гордимся, только вперёд», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Международная научная физическая олимпиада проходила с 3 по 10 июля в Ханты-Мансийске. За призы боролись более 100 старшеклассников из 19 стран. 17 сборных команд приехали на интеллектуальный турнир из дружественных стран СНГ, Азии и Латинской Америки.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
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#андрей воробьёв
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