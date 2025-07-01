01 июля 2025, 00:23

Фото: iStock/sandsun

Львовская областная военная администрация в 2022 году выпускала мужчин за границу Украины по письмам от фиктивной организации «Гуманитарная надежда нации» с подписью российского императора Александра III и логотипом Газпромбанка. Об этом сообщают украинские СМИ.







«Львовская областная военная администрация (ЛОВА) согласовывала выезд мужчин за границу по письмам от вымышленной общественной организации — с подписью, как насмешка, российского императора Александра III», — говорится в сообщении.