Власти Львова выпускали мужчин из Украины по письмам с подписью Александра III
Львовская областная военная администрация в 2022 году выпускала мужчин за границу Украины по письмам от фиктивной организации «Гуманитарная надежда нации» с подписью российского императора Александра III и логотипом Газпромбанка. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Львовская областная военная администрация (ЛОВА) согласовывала выезд мужчин за границу по письмам от вымышленной общественной организации — с подписью, как насмешка, российского императора Александра III», — говорится в сообщении.
В качестве фиктивного логотипа мужчины использовали знак российского Газпромбанка. Таким образом границу Украины удалось пересечь восьми гражданам.
Напомним, что на данный момент власти запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением. За уклонение от военной службы во время мобилизации нарушителям грозит срок до пяти лет.