В России могут сократить срок между заявлением и регистрацией брака до 10 дней
Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила сократить срок между подачей заявления и регистрацией брака до 10 дней. Об этом сообщает РИА Новости.
«Настолько длительный срок ожидания не всегда удобен для граждан и зачастую создает избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака», — цитирует агентство текст обращения депутата.
Соответствующее письмо было направленоминистру юстиции РФ Константину Чуйченко. Согласно ему, срок с момента подачи заявления до регистрации брака предлагают снизить с 30 до 10 дней. Столь долгое время Авксентьева назвала неудобным.
Депутат отмечает, что снижение срока сделает регистрацию брака более гибким и адаптированным процессом для граждан.