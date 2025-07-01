В России могут сократить срок между заявлением и регистрацией брака до 10 дней

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Депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила сократить срок между подачей заявления и регистрацией брака до 10 дней. Об этом сообщает РИА Новости.



«Настолько длительный срок ожидания не всегда удобен для граждан и зачастую создает избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака», — цитирует агентство текст обращения депутата.

Соответствующее письмо было направленоминистру юстиции РФ Константину Чуйченко. Согласно ему, срок с момента подачи заявления до регистрации брака предлагают снизить с 30 до 10 дней. Столь долгое время Авксентьева назвала неудобным.

Депутат отмечает, что снижение срока сделает регистрацию брака более гибким и адаптированным процессом для граждан.
Иван Мусатов

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