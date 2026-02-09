В России предложили создать спецшколы для детей-абьюзеров

09 февраля 2026, 12:40

Фото: iStock/Adam Andryszczyk

В России предложили создать специализированные школы для подростков с повышенным уровнем агрессии, которые участвуют в травле сверстников. С такой инициативой выступил общественный деятель и эксперт по внутренней и внешней политике Алексей Ярошенко в беседе с «Абзацем».





По его словам, в последнее время фиксируется больше случаев нападений в учебных заведениях и попыток суицида среди подростков, а одной из причин часто становится буллинг. Эксперт считает, что проблему необходимо решать системно.



Ярошенко предложил не ограничиваться ответственностью родителей, но и временно изолировать самих агрессивных школьников. Он полагает, что в отдельных учреждениях с такими детьми должны работать психологи и педагоги, а срок обучения может составлять от полугода до года. Если специалисты увидят положительные изменения, подростку можно будет вернуться в обычную школу, в противном случае — продолжить обучение в спецучреждении.



Еще одной мерой эксперт назвал информирование работодателей родителей о поведении их детей. По его мнению, это позволит обратить внимание семьи на воспитание и повысит уровень ответственности взрослых.



При этом Ярошенко подчеркнул важность не только ограничительных, но и поощрительных механизмов. Он предложил разработать систему рейтингов для родителей, чьи дети не участвуют в травле, чтобы такие семьи получали общественное признание и ощущали поддержку со стороны государства.

