Психолог рассказала о влиянии удалёнки на психологическое здоровье человека

08 февраля 2026, 15:23

Психолог Дугенцова: для сохранения здоровья на удалёнке важен режим дня

Фото: Istock/Mariia Borovkova

Психолог Дарья Дугенцова рассказала о влиянии удалённой работы на психическое здоровье.





В беседе с «RT» Дугенцова пояснила, что сам формат не вредит психологическому состоянию, если человек психически стабилен и соблюдает режим.

«Если мы говорим про плюсы, то это меньше стресса, например, в дорогах. С другой стороны, если мы говорим про минусы, то основная проблема в том, что дом перестаёт быть местом отдыха: непонятно, где заканчивается работа и начинается какое-то свободное время, то есть человеку сложно переключиться», — заявила она.