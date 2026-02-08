Психолог рассказала о влиянии удалёнки на психологическое здоровье человека
Психолог Дарья Дугенцова рассказала о влиянии удалённой работы на психическое здоровье.
В беседе с «RT» Дугенцова пояснила, что сам формат не вредит психологическому состоянию, если человек психически стабилен и соблюдает режим.
«Если мы говорим про плюсы, то это меньше стресса, например, в дорогах. С другой стороны, если мы говорим про минусы, то основная проблема в том, что дом перестаёт быть местом отдыха: непонятно, где заканчивается работа и начинается какое-то свободное время, то есть человеку сложно переключиться», — заявила она.Психолог отметила частые проблемы при таком формате: сложности с концентрацией, быстрая утомляемость и снижение мотивации. Для плавного возвращения в офис Дугенцова советует начать с гибридного графика и заранее восстановить привычный распорядок дня.