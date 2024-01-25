Уникальные программы психологической помощи представили на форуме «Мы рядом»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
НИКИ детства представил уникальные программы психологической помощи на форуме «Мы рядом». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
25 января в Красногорске открылся международный форум «Мы рядом», в рамках которого участники смогут познакомиться с лучшими практиками социального партнерства в здравоохранении.
Стоит отметить, что на форуме для медицинских специалистов с лекциями выступят замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова и первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова.
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«НИКИ детства подготовил большую программу. Любой желающий смог попрактиковаться в отоскопии, аускультации, сердечно-легочной реанимации, также тренеры Учебного центра НИКИ детства показали приём Геймлиха, продемонстрировали возможности работы виртуальной клиники. А наши психологи представили программы психологической поддержки для педиатров региона», — поделилась директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
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Мира Полтева