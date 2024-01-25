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Уникальные программы психологической помощи представили на форуме «Мы рядом»

25 января 2024, 17:20
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

НИКИ детства представил уникальные программы психологической помощи на форуме «Мы рядом». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
25 января в Красногорске открылся международный форум «Мы рядом», в рамках которого участники смогут познакомиться с лучшими практиками социального партнерства в здравоохранении.

«НИКИ детства подготовил большую программу. Любой желающий смог попрактиковаться в отоскопии, аускультации, сердечно-легочной реанимации, также тренеры Учебного центра НИКИ детства показали приём Геймлиха, продемонстрировали возможности работы виртуальной клиники. А наши психологи представили программы психологической поддержки для педиатров региона», — поделилась директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.


Стоит отметить, что на форуме для медицинских специалистов с лекциями выступят замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова и первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова.

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#мы рядом
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#медицина
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Диетолог Комиссарова: От бактерий на яйце не избавиться с помощью мытья
25 января 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Tomophafan

Яйца являются источником белка и других питательных веществ, но них сложилось множество заблуждений.
Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла их в своём Telegram-канале. По её словам, мытьё яиц перед приготовлением не помогает избавиться от бактерий.

«Помет и грязь смыть можно, а бактерии вы не сможете смыть — они погибают при термической обработке», — пишет Альбина Комиссарова.
Также специалист назвала мифом информацию о том, что существует строгая норма употребления яиц в день. По словам Комиссаровой, сколько яиц можно съедать в день, зависит от рациона, учитывая физическую активность и другие факторы.

«Поэтому мы ориентируется на среднестатическое: одно-два яйца в сутки хоть каждый день», — говорит Комиссарова.
Ранее сообщалось, что уже вторую неделю подряд в России продолжают дешеветь куриные яйца. За минувшую неделю стоимость данного продукта в среднем снизилась на 1,41%. Такие данные приводит Росстат.

До этого спад цен на куриные яйца был зафиксирован в период с 10 по 15 января. Тогда стоимость десятка куриных яиц снизилась на 0,2%. Это произошло впервые с конца июня прошлого года. Таким образом, за 22 первых дня нового года этот продукт подешевел на 0,84%.
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#яйца
#здоровье
#продукты
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Для 18 тыс жителей Электрогорска открыли обновлённую поликлинику
25 января 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Поликлиника для взрослых на 200 посещений в смену открылась в Электрогорской больнице после капитального ремонта. Она будет обслуживать почти 18 тыс человек, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Мы продолжаем масштабную программу капремонтов, в которую вошли и больницы, и поликлиники. Сегодня начала приём пациентов обновлённая поликлиника в Электрогорске, а в ближайшее время после капитального ремонта откроется поликлиника в Солнечногорске. Всего в этом году планируем отремонтировать 24 объекта здравоохранения», – сказала зампред, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.

В двухэтажном здании провели отделочные работы, заменили коммуникации, кровлю и фасад. Акцент сделали на создании комфортных условий для пациентов и сотрудников. Появились зоны ожидания приёма врача, удобная навигация. Организована безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для медиков оборудована комната отдыха.
«Поликлиника полностью изменилась, появились новая мебель и оборудование. Здесь чисто, тепло и светло. Пациентов встречает приветливый администратор, который всегда поможет и подскажет. Очень легко найти нужные кабинеты», – поделилась жительница Электрогорска Дарья Павлова.
«Здесь действительно очень приятно находиться. Здание стало современным и комфортным, очень удобная навигация и приветливый персонал. Надеемся, что любой пациент, который обратится сюда за помощью, её получит», – сказала другая жительница города Алена Бобылёва.
«Теперь у нас есть все условия для того, чтобы мы работали на отлично. Будем оправдывать ожидания наших жителей», – пообещала врач неотложной помощи Светлана Мазурина.
В министерстве напомнили, что записаться на приём к врачу можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации или чат-бот в Telegram.

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#электрогорск
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В российской медицине начали использовать искусственный интеллект
Мурашко: в 85 регионах РФ в медицине начали применять ИИ
25 января 2024, 15:34

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Во всех российских регионах, кроме новых субъектов, начали применять искусственный интеллект в медицине. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках встречи со студентами СибГМУ Минздрава России.
«Сегодня искусственный интеллект – это направление, которое уже вошло в медицину, но в частности в каждом регионе РФ, за исключением новых субъектов, мы там собираем инфраструктуру под информатизацию, а во всех остальных уже закуплены программы на основе искусственного интеллекта», - рассказал Мурашко.

По его словам, в настоящее время в основном используется два блока на основе ИИ - это описание изображений и помощь в постановке диагноза на основе анализа медкарты пациента.

IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал о предназначении искусственно интеллекта и отметил, что в перспективе он будет помогать человеку принимать более качественные решения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#искусственный интеллект
#ии
#рф
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В поликлинике посёлка Андреевка открыли отделение реабилитации с мини-кухней и спортзалом
25 января 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отделение реабилитации для пациентов после инсультов, инфарктов и травм опорно-двигательного аппарата заработало в Андреевской поликлинике Солнечногорской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Реабилитация – заключительный этап лечения многих заболеваний, от которого напрямую зависит полное восстановление пациента. В настоящее время в области открыто 13 амбулаторных отделений реабилитации для взрослых, в том числе семь — с дневными стационарами», — отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

В отделении реабилитации в Андреевской поликлинике пациентам помогают кардиологи, неврологи и другие специалисты. Здесь оборудован специальный спортивный зал для лечебной физкультуры, а также мини-квартира с кухней и ванной, чтобы пациенты могли восстановить бытовые навыки.

Проходить здесь реабилитацию могут одновременно десять пациентов, в среднем курс восстановления длится около полутора недель.

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Врач Полуэктов: Недосып может привести к большему заражению инфекциями

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#солнечногорск
#медицина
#здоровье
#реабилитация
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Врач Полуэктов: Недосып может привести к большему заражению инфекциями
25 января 2024, 13:59

Фото: istockphoto.com/BiZhaMox

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов заявил, что недосып ослабляет организм, из-за чего человек может быть больше подвержен заражению разными инфекциями и вирусами.
«Если вы сокращаете время сна всего на час, это способствует тому, что сопротивляемость организма к различным возбудителям инфекционного характера и иным болезням резко снижается», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Полуэктов.

Чтобы избавиться от недосыпа врач рекомендовал наладить режим сна. Также в этом могут помочь лёгкий массаж, ванна, ароматерапия, музыка, травяной чай.

Ранее россиянам рекомендовали для поддержания подтянутой фигуры проводить домашние тренировки, которыми можно заменить походы в спортивный зал. Как пишет utro.ru, одним из наиболее эффективных упражнений для плоского живота является планка.

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#здоровье
#врач
#тренировки
#режим
#сон
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Американские врачи предложили не называть раком некоторые его виды, чтобы не пугать людей
WSJ: врачи в США призвали переименовать рак простаты из-за страха и рисков
25 января 2024, 13:13

Фото: istock / ArLawKa AungTun

Врачи в США призвали переименовать рак простаты, так как услышав слово «рак», пациенты начинают радикально лечится даже там, где это противопоказано. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как заявляют эксперты, рак предстательной железы низкой степени злокачественности, который медленно растет или не растет вообще, не должен называться раком или карциномой. Эти термины пугают людей, вынуждая их действовать более радикально, калеча себя побочными эффектами от ряда препаратов, в то время как более выжидательный подход может показать лучшую эффективность.

Отмечается, что в медицинской практике такой призыв не является чем-то новым или выдающимся. Аналогичную процедуру проделали с другими формами рака, в том числе рак шейки матки, щитовидной железы и мочевого пузыря.

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#врачи
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#эксперты
#пациенты
#рак
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Гастроэнтеролог назвал топ-3 симптома больной печени
Гастроэнтеролог Харлов назвал три симптома больной печени
25 января 2024, 11:16

Фото: istock / Mohammed Haneefa Nizamudeen

Гастроэнтеролог Никита Харлов заявил, что больше трети жителей больших городов сталкиваются с проблемой неалкогольной жировой болезни печени. Это заболевание можно вылечить, если вовремя диагностировать и начать лечение.

В беседе с изданием pravda.ru Харлов перечислил три главных признака, которые указывают на нарушения в работе печени. Первым тревожным признаком неалкогольной жировой болезни печени врач назвал увеличение окружности живота.

Также признаком метаболического синдрома, включая болезнь печени, может быть дневная сонливость, которая сопровождается апноэ. Харлов призвал россиян следить за своим организмом и систематически проходить диагностические процедуры, такие как УЗИ печени и анализы крови.

Медик подытожил, что алкогольное и неалкогольное поражение печени могут сочетаться и вместе они становятся еще опаснее, чем отдельности.

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#врач
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#болезни
#узи
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Эндокринолог Тлиф рассказала, как сохранить репродуктивное здоровье детей
25 января 2024, 11:12

Фото: istockphoto / NataliaDeriabina

Эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала, как правильно сохранить репродуктивное здоровье детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что репродуктивное здоровье закладывается с самого начала беременности.

«Детям обязательно нужно рассказывать о правилах личной гигиены, как и когда должны появляться вторичные половые признаки. В этом вопросе очень важны доверительные отношения между родителями и детьми. Если возникают какие-то проблемы со стороны половой системы важно, чтобы ребенок мог сразу об этом рассказать. Это поможет своевременно решить проблемы», — поделилась Асиет Тлиф.

Специалист добавила, что с самого детства необходимо закладывать ребенку основы правильного питания и важности репродуктивного здоровья.

Стоит отметить, что на профилактические осмотры важно водить детей в 3,6,14 лет и далее ежегодно.

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#ребёнок
#здоровье
#врач
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В Долгопрудном врачи спасли мужчину с переломом височной кости и гематомой мозга
25 января 2024, 10:51

Фото: iStock/gpointstudio

Мужчину с тяжёлой черепно-мозговой травмой, полученной при падении, спасли нейрохирурги Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Пациента привезла бригада скорой помощи. Выяснилось, что 32-летний мужчина поскользнулся на льду и сильно ударился головой. Он ненадолго потерял сознание, а когда пришёл в себя, у него началась рвота и судороги.

«Обследование показало, что у пациента перелом правой височной кости с переходом на теменную и гематома в правой лобной и височно-затылочной долях. Мужчину немедленно отправили на операцию. Врачи провели трепанацию черепа и удалили гематому», — уточняется в сообщении.

После операции пациент некоторое время наблюдался в реанимационной палате, затем его перевели палату отделения нейрохирургии. Сейчас состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное, мужчину готовят к переводу на амбулаторное лечение.

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#минздрав мо
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