Психолог Деулин: По почерку можно определить уровень самооценки

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Декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин заявил, что по почерку можно определить уровень самооценки человека.
«В психологии считается, что чем больше буква, чем больше шрифт, тем более высока самооценка у человека. Это можно связать и с подписью человека — если она крупная, то считается, что человек особенно в себе уверен, возможно, даже «бред величия» имеется», – отметил в беседе с Газета.ру Деулин.
По его словам, крупные буквы также могут выдать коммуникабельность человека, а вот мелкий почерк, считает специалист, может говорить о скупости и мелочности.
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